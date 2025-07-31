解救加薩 阿拉伯國家要哈瑪斯解除武裝

加薩走廊的巴勒斯坦人面臨嚴重人道危機，大批民眾29日在北部貝特拉希亞鎮爬上運載救援物資的卡車。（路透）

2025/07/31 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕加薩走廊巴勒斯坦民眾的嚴重飢荒受到外界高度關注，除了為以色列帶來壓力，包括卡達、沙烏地阿拉伯和埃及等阿拉伯國家，廿九日也對巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」施壓，要求解除武裝，停止對加薩走廊的統治，以結束這場毀滅性戰爭。

沙國和法國廿九日在紐約聯合國總部召開國際會議，討論加薩走廊情勢並重振以色列和巴勒斯坦兩國並存的「兩國方案」，會中十七國加上歐盟、阿拉伯聯盟發表共同宣言，呼籲「為了結束在加薩的戰爭，哈瑪斯必須結束對加薩的統治，在國際參與和支持下，依照建立主權獨立的巴勒斯坦國之目標，將武器交給巴勒斯坦自治政府」。

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這份宣言不僅呼應廿八日巴勒斯坦自治政府代表團在聯合國呼籲以、哈都離開加薩的立場；也罕見譴責哈瑪斯在二○二三年十月十七日對以色列發動的致命攻擊；該場攻擊挑起目前持續中的加薩走廊戰爭。

法國表示，這份宣言「具有歷史意義而且是前所未見」，外交部長巴霍說：「阿拉伯國家與中東國家首度譴責哈瑪斯、譴責十月七日事件，並要求哈瑪斯解除武裝、要求將哈瑪斯排除在巴勒斯坦的治理之外，也明確表達，他們有意在未來與以色列關係正常化」。

這份由法國、英國和加拿大等西方國家共同簽署的宣言，還提出在加薩的敵對行動結束後，可能部署外國部隊，穩定加薩的局勢。以色列和美國未參與這場會議。

英9月承認巴勒斯坦國

另外，英國可能跟進法國，在九月承認巴勒斯坦國。首相施凱爾廿九日表示，除非以色列遵守停火協議並且致力於「兩國方案」，否則由於加薩當地情況「愈加令人無法容忍」，英國將在九月正式承認巴勒斯坦國。

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