中國滲透帛琉 監控美軍基地

美軍將在帛琉安加爾島架設可偵測中國高超音速飛彈的「戰術多任務超視距雷達」系統。（路透檔案照）

2025/07/31 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國和中國於西太平洋展開激烈戰略競爭的同時，中國正積極滲透台灣友邦帛琉。華盛頓郵報廿九日報導，中國正透過具爭議性的商業投資，悄悄地在帛琉多處美軍戰略設施附近，取得關鍵的土地租賃權，引發美、帛、台三方官員高度警覺。

戰略設施附近租地蓋飯店

帛琉是「第二島鏈」的重要一環，是美國強化防線以遏制中國擴張的關鍵節點。美軍依據「自由聯合協定」（COFA）在帛琉享有廣泛駐軍權限，將其視為快速分散兵力並投射戰力的重要據點。華郵指出，中國滲透的核心即鎖定美軍為強化「第二島鏈」防禦而積極興建的設施。

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美軍明年將升級帛琉主要港口馬拉卡港（Malakal Harbor），使其得以停泊美國軍艦，同時也在安加爾島等地，安裝可偵測中國高超音速飛彈的「戰術多任務超視距雷達」）系統。然而，中資企業已搶先一步，在港口、機場、雷達站等至少六處戰略要地附近，租賃土地或興建飯店。

例如，在可俯瞰馬拉卡港的山丘上，一家中資飯店正拔地而起，美、帛官員擔憂，飯店可能被用做電子監控站，蒐集美軍艦艇的聲紋訊號，甚至有機會破壞美方在當地的軍事行動。

與組織犯罪團體有牽連

報導進一步揭露，部分中資計畫和據稱與組織犯罪團體有所牽連。其中，澳門黑幫頭目尹國駒（綽號「崩牙駒」），就曾計畫在兩座美軍雷達站旁，租地興建賭場度假村。根據美方情報評估及帛琉國安簡報文件，美、帛官員擔心這些集團可能充當北京代理人，配合中共擴張性戰略。

帛琉總統惠恕仁直言：「當你看到這些關聯，你就會開始懷疑，中國政府怎麼能說他們沒有與組織犯罪合作？」

惠恕仁更透露，他二○二○年首度當選後，隨即接到中國大使的電話，對方提議以每年「一百萬」中國觀光客，交換帛琉與台灣斷交。台灣駐帛琉大使黎倩儀也警告：「這不僅是帛琉的國安問題，更是台灣與美國的國安問題。一旦『決戰日』到來，中國將可切斷帛琉的電纜，啟動屋頂上的設備，盡其所能地延遲美國對中國侵略的反應。」

面對北京「灰色地帶」長期滲透，惠恕仁政府已展開反擊，將多名涉及可疑投資與犯罪活動的中國公民，列入不受歡迎名單，並驅逐出境。他向美國總統川普喊話，希望加強雙邊關係，「我們正在第一線。」

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