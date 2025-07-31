停火或祭關稅 川普警告普廷剩10天

俄羅斯30日攻擊烏克蘭東部哈爾科夫周邊村落瓦西謝韋，擊中一座食品倉儲園區，烈焰濃煙沖天。（路透）

2025/07/31 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普廿九日再度警告俄羅斯總統普廷，在限期之內，與烏克蘭達成停火協議，川普說，他給俄國「從今天起十天」時間，否則美國就將祭出關稅等措施。

推升國際油價 持續漲勢

川普結束蘇格蘭訪問行程，廿九日返回華府途中，在空軍一號上向記者說，「從今天起十天」，也就是到八月八日截止。川普說，「（期限截止後）我們將實施關稅等措施，我不知道那是否會影響俄羅斯，因為他（普廷）顯然地大概想讓戰爭持續下去」。

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這項最新警告推升國際油價持續漲勢，西德州原油期貨廿九日每桶上漲到超過六十九美元，布蘭特原油基準的看漲期權價格，首次在兩週內超過了看跌期權。

擬課100％關稅與次級制裁

川普對普廷的最後通牒，原本為七月十四日宣佈的五十天、即到九月二日截止，當時川普揚言，若普廷未在期限內與烏國達成和平協議，他將對俄羅斯課徵一○○％關稅，其幕僚並表示，可能對向俄購買油氣的國家實施次級關稅，即次級制裁；川普廿八日將此期限縮短為十到十二天，並表示他對普廷很失望。

川普廿九日被問到，是否擔心對俄國追加制裁會衝擊原油市場，川普說，他不擔心，並且暗示美國會提高自己的產量，「我不擔心，我們自己國內有很多原油，我們會提高（產量）、生產更多」。

路透指出，過去多次談到和普廷關係良好的川普，現在對莫斯科拒絕同意停火，愈加感到氣餒，最新的期限意味著，之前一直對追加制裁猶豫不前的川普，準備好要採取行動。

川普廿八日在蘇格蘭就表示，「沒有理由等待，我們就是沒看到任何進展」，若與烏國和談一直沒進展，他就將對俄國、以及俄國能源買家祭出制裁，即次級制裁。

克宮稱普廷不會改弦易轍

克里姆林廿九日表示，「注意到」川普揚言縮短期限，但克宮表明，普廷不會改弦易轍，並稱俄國仍致力於在烏克蘭實現和平。

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