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    俄8.8強震 火山噴發 日海嘯警戒

    日本氣象廳向太平洋沿岸多區發布海嘯警報，預測將有最高3公尺的海嘯來襲，消防廳則對沿岸21個都道府縣約200萬名居民發出避難指示。（路透）

    日本氣象廳向太平洋沿岸多區發布海嘯警報，預測將有最高3公尺的海嘯來襲，消防廳則對沿岸21個都道府縣約200萬名居民發出避難指示。（路透）

    2025/07/31 05:30

    當地1952年以來最強地震

    〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯遠東地區堪察加半島近海卅日發生規模八﹒八的強烈地震，震央位於行政中心彼得羅巴甫洛夫斯克市以東約一一九公里處，並隨即引發海嘯，波及日本、夏威夷及美國西岸，所幸並未傳出重大災情，各國也陸續解除海嘯警報，但仍呼籲民眾遠離海岸，並指相關風險恐持續一天以上。

    海嘯達夏威夷及美國西岸

    這起強震發生在當地時間上午十一時廿四分（台灣時間上午七時廿四分），俄羅斯當地政府迅速發布警報，並展開大規模疏散，目前並未傳出人員死亡，海嘯警報也在逾十一個小時後解除。俄國應急部門指出，海嘯造成的財產損失相對輕微，包括港口設施被淹、機場天花板坍塌、一家幼兒園受損等。地方官員稱有數人受到輕傷，所幸均無生命危險。

    堪察加海嘯浪高3到4公尺

    俄國遠東地震監測機構指出，此次地震是該區域自一九五二年以來最強的一次，並警告「強烈餘震活動正在進行中」，未來可能出現規模達七﹒五的餘震。堪察加部分地區記錄到浪高達三到四公尺的海嘯，呼籲民眾遠離海岸線。

    千島群島幌筵島（Paramushir）小鎮北庫里爾斯克（Severo-Kuril’sk）的漁港遭海嘯吞沒，漁船被沖入大海，但該鎮二四○○名居民已在海嘯抵達前全數撤離。

    地震過後，位於堪察加半島的歐亞大陸已知最高海拔活火山克柳切夫火山（Klyuchevskoy volcano），也開始噴發，顯示地質構造擾動和這座複式火山再度活躍可能有關。

    日200萬人收到避難指示

    日本氣象廳在當地時間上午八時卅七分，向太平洋沿岸大部分地區發布海嘯警報，預測將有最高三公尺的海嘯來襲，消防廳對沿岸廿一個都道府縣約兩百萬名居民發出避難指示。儘管二○一一年東日本大地震及海嘯引發核電廠熔毀事故令人記憶猶新，但核電廠營運並未傳出異常。

    久慈港測到1.3公尺高海浪

    岩手縣久慈港下午近二時觀測到最高一．三公尺的海浪，北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、靜岡、鹿兒島種子島等沿海部分地區，海嘯達八十公分至五十公分，位處南端的沖繩港在晚間觀測到十公分的海嘯。大部分地區的海嘯警報至晚間八時四十五分，全部降為注意報。

    這次海嘯雖未造成人命或財產損失，但有多人在避難過程中因跌倒受傷，或身體不適緊急送醫。其中三重縣熊野市一名五十八歲婦女，疑似在駕車撤離時不慎於國道翻落懸崖，頭部受到重創送醫不治。海嘯也造成海陸空交通大亂，關東地區的上班族因電車停駛而大受影響。

    海溝型地震 海嘯恐持續一天

    據報導，這次強震是典型的「海溝型地震」（板塊邊界地震），而且在遠地發生，按以往經驗，影響可能持續較長時間，在第一波海嘯過後數小時或半天後，可能出現比更強的海嘯。氣象廳也指出，海嘯將持續至少一天時間。

    俄羅斯遠東地區堪察加半島近海30日發生規模8.8強震，造成薩哈林島（庫頁島）的建築物嚴重毀損。（法新社）

    俄羅斯遠東地區堪察加半島近海30日發生規模8.8強震，造成薩哈林島（庫頁島）的建築物嚴重毀損。（法新社）

    日本北海道鵡川町居民在消防局頂樓避難。（美聯社）

    日本北海道鵡川町居民在消防局頂樓避難。（美聯社）

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