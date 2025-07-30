謠言終結站》致命煙麴菌在美快速擴散？ 錯誤訊息

致命煙麴菌在美快速擴散？ 錯誤訊息

2025/07/30 05:30

網傳內容：透過空氣傳播的煙麴菌（Aspergillus fumigatus）在美國快速擴散，其微小孢子會引發嚴重的肺部感染曲菌病，可能導致免疫系統較弱的患者器官衰竭，甚至死亡？

查證結果：MyGoPen查證指出，麴菌有數百種，雖然每年都會有感染病例，但在日常生活中並不罕見，只有免疫低下者才需特別注意。

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