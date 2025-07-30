爭緬甸稀土 傳川普考慮與反抗軍合作 抗中壟斷

緬甸稀土礦床主要集中在緬北克欽邦（Kachin）。2021年緬甸軍事政變後，克欽邦興起採礦熱潮，2021年至2024年底，克欽邦新開闢245個稀土礦場，比政變前的4年大增逾一倍。（路透檔案照）

2025/07/30 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透廿八日引述消息人士報導，川普政府正考慮對緬甸政策進行重大調整，以爭取緬甸豐富的稀土資源，削弱中國的優勢。

四名知情人士表示，川普政府內部近日討論多項提案，若付諸實施，將大幅改變美國對緬甸的長期政策。雖然尚未有任何決定，且專家認為存在龐大的後勤障礙，但若上述構想落實，華府可能需要與控制緬甸大部分重稀土礦床的少數民族武裝團體達成協議。

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提案之一是與緬甸軍政府談判，以促成其與少數族裔反抗軍「克欽獨立軍」（KIA）達成和平協議；另一項則呼籲美國直接與克欽獨立軍接觸。自緬甸軍方二○二一年發動政變推翻民選政府後，華府一直避免與軍政府領袖直接接觸。

消息人士透露，這些構想此前未曾曝光，是一名曾擔任緬甸民主派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）顧問的美國商業說客，在與克欽獨立軍和一些外部專家間接會談時，向川普政府官員提出。

稀土是十七種金屬元素的統稱，而所謂的「重稀土」則是製造戰機及其他高性能武器的關鍵材料。美國重稀土產量極低，嚴重仰賴進口，而緬甸克欽地區是重稀土的重要來源，出口後送往中國加工。

在與中國的戰略競爭中，確保稀土供應成為川普政府的核心關切。國際能源總署（IEA）指出，中國掌握全球近九十％的稀土加工能力。知情人士透露，美國官員最近幾個月來也透過中間人，與克欽武裝團體就稀土問題進行多次討論，此事未曾公開。

知情人士透露，向美方提出的其他建議，還包括降低川普此前威脅對緬甸徵收四十％關稅、撤回對軍政府及其盟友的制裁、與印度合作處理部分來自緬甸的重稀土出口，以及任命特使推動相關工作等。

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