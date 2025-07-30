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    還是台灣好 宏都拉斯總統候選人矢言與台復交

    宏都拉斯在野黨候選人阿斯 夫拉表示，當選後將與台灣 恢復邦交。 （歐新社）

    宏都拉斯在野黨候選人阿斯 夫拉表示，當選後將與台灣 恢復邦交。 （歐新社）

    2025/07/30 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中美洲國家宏都拉斯將於十一月舉行總統大選，在野黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）近日在美國受訪時，直言二○二三年前與台灣維持邦誼時，宏國的情況「比現在好一百倍」，強調將爭取美國支持，並在當選後與台灣復交。

    另一名總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），今年二月也曾重申希望與台灣復交的立場。

    阿斯夫拉是右派政黨「國家黨」（National Party）候選人，他曾擔任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長，在二○二一年大選中敗給現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）。卡斯楚政府在二三年與台灣斷交，轉與中國建交。

    彭博報導，阿斯夫拉在華府受訪時承諾，將重新審視卡斯楚政府與中國簽署的協議，並直言宏國與台灣有邦交時，「情況（比現在）好一百倍」，當時獲得的援助及貿易商機，比現在從中國得到的更多。

    媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）調查報導，宏都拉斯與中國建交後，希望獲得中國資金挹注以發展經濟，但據宏國中央銀行統計，二四年來自中國的直接投資只有約五十萬美元（約一四八七萬台幣），相較於來自其他國家超過八‧五億美元的投資總額，根本微不足道。

    與台灣斷交後，宏都拉斯的白蝦產業幾乎崩盤。宏都拉斯全國養殖漁業協會（Andah）的數據顯示，與台灣斷交後短短兩年內，宏國白蝦出口暴跌六十七％，更造成超過一‧四萬名勞工失業。中國在與宏國建交時曾承諾，將大規模採購白蝦，但兩年來一再跳票。而在斷交前，台灣採購量佔宏國白蝦出口的四成以上。

    對此，中國駐宏國大使館廿八日透過官網聲稱，阿斯夫拉的言論「嚴重違背一個中國原則」，中方表示堅決反對和強烈譴責。

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