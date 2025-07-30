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    500公里精準打擊》防中犯台 澳洲首射升級版海馬士

    澳洲近日以「海馬士」多管火箭系統發射射程達500公里的「精準打擊飛彈」（PrSM），成為美國盟友使用首例。（取自洛克希德馬丁公司官網）

    澳洲近日以「海馬士」多管火箭系統發射射程達500公里的「精準打擊飛彈」（PrSM），成為美國盟友使用首例。（取自洛克希德馬丁公司官網）

    2025/07/30 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕「華爾街日報」廿八日報導，M142高機動性砲兵火箭系統「海馬士」（HIMARS）的升級版彈藥，射程高達約五百公里的「精準打擊飛彈」（PrSM）廿五日在澳洲發射，為美國盟友使用首例。其所具備更大範圍射程及打擊移動目標能力，有助美國及其盟國在台海戰爭爆發時掌控關鍵水道。

    以卡車作為發射平台的海馬士具有高機動性、高隱匿性等優勢，是烏克蘭在戰場上抵禦俄羅斯進犯的重要武器之一。藉由GPS導引技術，可在一分鐘內射出六枚火箭彈精準轟擊七十公里外目標，若使用的是MGM-140陸軍戰術飛彈（ATACMS），射程可達三百公里。

    PrSM使得海馬士的作戰能力進一步提升，目的就是要在與中國的潛在衝突中發揮關鍵作用。美陸軍部長辦公室技術主管米勒指出，PrSM射程增至五百公里，每座發射台可裝載兩枚；相較之下，ATACMS只能裝載一枚，且更容易受到干擾。

    因此，PrSM被視為美方升級海馬士性能的重大里程碑，提升應對太平洋中國軍力布置的靈活性。部署在島嶼上的海馬士可遠距離打擊敵方船艦，加大中國任何運送部隊跨越台灣海峽，或是以重兵封鎖台灣本島時的難度。

    監督澳洲發射流程的美國陸軍部長德里斯科表示，只要觀察當前的衝突開展趨勢，就能發現讓大量軍力部署、停留在同一地點並非上策，而是要有靈活、隱匿蹤跡及快速移動的能力。

    中國近年積極擴展飛彈、船艦及飛機武器庫規模，對美軍基地展現巨大威脅，美方也重新思考應對中國的軍事策略，讓作戰單位朝向更靈活、更分散以及具備島嶼環境行動能力的方向發展，使部隊在更難被掌握的情況下，仍有辦法重創敵方。

    作為美國在南太平洋的重要盟友，澳洲持續強化軍事能力，尤其著重長程打擊和島嶼行動層面。澳洲亦採購四十二組海馬士，並與美方一同開發PrSM，這也使得坎培拉具有國內生產能力，延展美國軍火產線。

    在澳洲北部的演練過程中，澳軍模擬陸基打擊敵軍船艦情境，以海馬士發射PrSM，約莫四分鐘擊中三○五公里外的目標，誤差不到一公尺。

    海馬士的初期版本用於打擊固定目標，未來版本規畫裝配所謂的追蹤者科技，能夠讓武器打擊陸、海移動目標；其它版本的升級計畫包括擴大射程範圍至近一千公里，以及研發更具殺傷力的彈頭或新式酬載，例如以飛彈搭配有「自殺無人機」之稱的「遊蕩彈藥」。

    澳洲智庫「澳洲戰略分析所」（SAA）研究主任海利爾形容，新型飛彈是一次「大躍進」，但仍得面對將武器運輸至特定地點的後勤問題，因為這得動用大量運輸機，海馬斯對戰局的改變程度仍有待驗證。

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