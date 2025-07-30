以色列2人權組織 控政府對加薩種族滅絕

以色列因軍事行動造成加薩走廊平民大量傷亡，又阻擋人道 救援，連國內人權團體都指控以國政府犯下「種族滅絕」罪 行。圖為加薩市的巴勒斯坦人爭搶領糧食配給。 （路透）

2025/07/30 05:30

軍事行動造成平民傷亡 又阻擋人道救援

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列因軍事行動造成加薩走廊平民大量傷亡，又阻擋人道救援，遭外界指責犯下「種族滅絕」罪行。譴責聲浪如今首度從以色列內部發出，兩大人權團體提出報告，證明特拉維夫存心摧毀加薩的巴勒斯坦群體。

以色列人權組織「貝塞林」（B’Tselem）與「以色列關心人權醫師組織」廿八日在耶路撒冷召開記者會，指控以國對加薩的巴勒斯坦群體進行「協調且蓄意的毀滅行動」。

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貝塞林執行董事諾瓦克表示，「我們從未想像過必須撰寫今日發布的報告」，「加薩人民至今流離失所，受轟炸和飢餓所苦，使得他們的人性和權利遭到徹底剝奪」。以色列關心人權醫師組織指出，「以色列以經過算計及系統性的行動，摧毀加薩的醫療照護基礎設施」。

對此，以色列政府發言人門瑟指前述指控缺乏根據，「若存在種族滅絕意圖，提供一九○萬噸以糧食為主的援助，便毫無道理」。以色列軍方也強調，軍方遵守國際法，即使巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」利用平民做為人肉盾牌，以方仍極力避免傷及平民。

根據一九四八年訂立的「防止及懲治危害種族罪公約」，種族滅絕定義為「蓄意全面或局部消滅某一國家、民族、種族或宗教團體之罪行」。

川普打臉納坦雅胡 美歐將建糧食中心

以色列總理納坦雅胡堅稱，對加薩爆發饑荒的恐懼，是哈瑪斯的宣傳策略，但美國總統川普廿八日訪問蘇格蘭期間，也警告加薩正面臨「真實的飢餓」，強調美國與夥伴會協助為兩百多萬巴勒斯坦人建立糧食中心，尤其要餵飽當地的孩子，英國和歐盟也會予以支持，讓民眾更容易取得食物。

以色列雖稱已讓足夠糧食進入加薩，並反控聯合國分配不力，但迫於國際壓力，廿七日宣布增加援助供應措施，包括停止部分地區的戰鬥行動，讓糧食和援助得以透過空運或安全走廊輸送。約旦和阿拉伯聯合大公國空投救援物資，埃及則以卡車車隊運送物資進入加薩。德國表示，將與約旦合作進行空投，並與法國和英國協調。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）估算，每日必須出動至少五百至六百輛載有糧食、藥物以及衛生物品的卡車，才能夠有辦法滿足加薩所需，「開放所有通道，讓援助大量進入加薩，才是避免飢餓狀況惡化的唯一方式」。

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