日媒報導》美日兵推對中核嚇阻 日官方否認

日本自衛隊和美軍去年2月舉行「利刃」兵推演習，設想「台灣有事」時將中國視為假想敵，據傳日方要求美方以「核武」對中國進行嚇阻，為日美首次在官方兵推中納入「核威脅」。（取自駐日美軍司令部臉書）

2025/07/30 05:30

自衛隊統合幕僚長和防相 駁斥報導毫無根據

〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕日本共同社報導，日本自衛隊和美軍去年二月舉行「利刃」（Keen Edge）兵推演習，設想「台灣有事」時將中國視為假想敵，自衛隊統合幕僚長吉田圭秀在演習中，要求美方以「核武」對中國進行嚇阻，這也是日美首次在官方兵推中納入「核威脅」。不過，當事人吉田圭秀和日本防衛大臣中谷元廿九日均出面否認，並駁斥報導內容「毫無根據」。

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日美兵推首次納入核威脅

「利刃」是美日年度雙邊演習的一部分，與「利劍」（Keen Sword）實兵演習隔年交錯舉行，「利劍」主要就是驗證「利刃」兵推的效果。去年二月舉行的「利刃」兵推，因為首次針對「台灣有事」情境進行演練，並以電腦模擬「中國侵台」情境，經媒體曝光後，受到極大矚目。

不過，當時的關注焦點僅包括首度將中國列為「假想敵」，以及日美政府以「台灣有事」為前提制定作戰計畫。儘管日本官方在事後澄清，演習並未設想任何特定國家或地區，但一般認為，這是日美對北京發出的政治訊號。

台灣有事 視中為假想敵

共同社近日又根據多名政府相關人士透露的訊息，指出在「利刃」兵推中，在「台灣有事」的初期階段，美軍在日本的西南群島和菲律賓進行部署，而在後期階段，中國暗示將對日美動用核武，吉田要求美方以核威脅反制。美方起初態度謹慎，但在吉田再三敦促下，美方表示同意。這也是日美首次在官方兵推演習中納入「核威脅」。

對中發出政治訊號

吉田擔任統合幕僚長（相當於參謀總長）已有兩年四個月，日本今年三月成立的陸海空自衛隊「統合作戰司令部」，吉田是重要推手。去年二月上旬舉行「利刃」演習時，也是首次以日美雙方均設有聯合指揮所為背景。吉田在兵推後的二月中旬，還因過勞而住院。吉田預定八月一日卸任，廿九日在東京舉行任內最後一次記者會，突然被媒體問到他是否在兵推中要求美方動用核威脅，但吉田矢口否認。

防衛大臣中谷元在例行記者會上也嚴正駁斥，「報導涉及那場演習的內容毫無根據」。

不過，日美兩國從二○一○年起，就針對日本在遭到核武威脅時，美方提供「核保護傘」的「延伸嚇阻」戰略，進行各種磋商。去年十二月，日美兩國政府首次制定美國「延伸嚇阻」相關指針，彰顯日美強化同盟，以因應中國、北韓及俄羅斯軍事合作帶來的區域威脅。

共同社另一篇報導也指出，由日美外交和防務部門負責人參加的「延伸嚇阻協議」定期會議中，曾多次實施設想突發事態的兵推演習，並且討論美軍使用核武器的劇本，目的是在中俄朝三國軍事合作愈趨密切的背景下，確保美國核保護傘的有效性。此事也是首次曝光。

日本政府發言人、官房長官林芳正對此表示，基於會議的性質，不便評論，但未否認其內容。他還說明，今年六月才剛舉行過一次。

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