中英對照讀新聞》Norway to meet 5% NATO goal on defence, security spending, prime minister says 挪威將在防衛與安全支出上達成北約5％的目標，總理說

在挪威與俄羅斯邊境駐守的挪威士兵。(法新社)

2025/07/30 05:30

◎管淑平

Norway plans to raise overall spending on defence and broader security to 5% of gross domestic product, its prime minister said on Friday, in line with a planned common goal among NATO states.

挪威總理週五表示,計畫將在國防和更廣泛安全上的整體支出,提高到國內生產毛額的5%,以符合北大西洋公約組織(NATO)成員國擬定的共同目標。

Europe is scrambling to boost defences against a potential Russian attack after the administration of U.S. President Donald Trump made clear that the United States was no longer willing to be the main guarantor of Europe’s security.

美國總統唐納.川普的政府表明,美國不願意再擔任歐洲安全的主要擔保者後,歐洲各國正急於強化防衛,防範俄羅斯可能發動的攻擊。

"We must do more to secure our country and contribute to our common security with our allies in NATO," Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Stoere told a press conference on Friday.

「我們必須更努力來確保我國安全,並對我們與北約盟友的集體安全有所貢獻」,挪威總理約納斯.加爾.斯托爾週五在一場記者會上表示。

"Security for Norway is about having a defence that is reliable, that has the right equipment, enough people and good plans," he added.

他接著說道,「對挪威來說,安全的關鍵在於擁有可靠、有適當裝備、充足人力和妥善計畫的國防」。

新聞辭典

scramble:動詞,匆忙、爭搶著做某事。例句:People scrambled to catch the last train.(人們匆忙趕搭最後一班火車。)

in line with:片語,與某事務一致,符合。例句:Our regulations are in line with international standards.(我們的規定符合國際標準。)

