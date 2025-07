中英對照讀新聞》King Charles’ annual swan census begins on the River Thames 查爾斯國王在泰晤士河開始進行年度天鵝普查

英國國王查爾斯三世擁有的天鵝,從7月14日開始展開年度普查。(路透)

2025/07/29 05:30

◎盧永山

Scarlet uniforms flashed against the riverbank. Wooden skiffs glided in formation. A young swan, gently lifted from the water, was measured, inspected and released.

猩紅色的制服在河岸上閃閃發光。木製小艇列隊滑行。1隻小天鵝被輕輕地從水中抬起,經過測量、檢查後放生。

The annual five-day census of swans belonging to King Charles III began Monday on the River Thames to assess their health.

查爾斯三世所擁有的天鵝,週一在泰晤士河上進行年度普查活動,為期5天,以評估牠們的健康狀況。

One of the British monarch’s less-known titles is Seigneur of the Swans — Lord of the Swans — and according to ancient lore, he or she owns all members of the mute swan species found in Britain’s open waters.

英國君主鮮為人知的頭銜之一是天鵝領主,根據古代傳說,英國在位君主(無論是他或她)擁有英國公開水域所有的疣鼻天鵝。

Every year, a team of carefully selected oarsmen — Swan Uppers - are tasked with finding the swans on a stretch of the Thames.

每年,一支經過精心挑選、被稱為「天鵝監察員」的划船隊,會在泰晤士河的某一段河段上尋找天鵝。

When a family is spotted, they shout, “All up!” and the boats quickly surround the birds, marking them and checking for signs of disease or injury.

一旦發現天鵝家族,他們會大喊「全部圍上來」!然後船隻會迅速包圍這些天鵝,給牠們做記號,並檢查是否有生病或受傷的跡象。

新聞辭典

glide:動詞,滑行、輕鬆前進、悄悄地流逝。例句:Some people glide effortlessly through life with no real worries.(有些人一生過得輕鬆自在,無憂無慮。)

lore:名詞,知識、傳說。例句:According to local lore, the water has healing properties.(根據當地的傳說,這種水有治病的功效。)

