聯合國重啟以巴兩國方案 美以杯葛

在加薩走廊北部的茲金（Zikim），流離失所的巴勒斯坦人攜帶麵粉袋，經過一處食品發放點。以色列軍方27日宣布在加薩走廊部分地區「戰術性暫停」軍事行動，以便人道援助車隊安全通行。（歐新社）

2025/07/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕聯合國廿八日召開旨在推動以色列和巴勒斯坦達成「兩國方案」（two-state solution）的會議，一九三個成員國皆受邀，四十餘名部長級人士與會，但美國和以色列缺席杯葛。法國外交部長巴霍廿七日強調，重啟兩國方案的政治進程勢在必行，這個進程如今比以往任何時候都更加岌岌可危。

美國務院批：形同送給哈瑪斯大禮

美國國務院發言人證實，不會參加此次會議，指稱該會議是「送給哈瑪斯的大禮」；哈瑪斯持續拒絕以色列已接受的停火提議，而這些提議原本可望促成人質獲釋，並恢復加薩平靜。以色列駐聯合國使團國際發言人哈魯諾夫（Jonathan Harounoff）也說，以方不會出席，因為「這場會議並未優先處理譴責哈瑪斯與釋放所有剩餘人質的緊急問題」。

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以色列：

應優先釋放所有人質

與此同時，美國總統川普表示，不知道加薩走廊停火談判破裂後會發生什麼事，在承諾為巴勒斯坦人提供更多援助的同時，也敦促以色列為下一步在加薩的行動做出決定。川普說，釋放被哈瑪斯扣押在加薩的人質非常重要，但哈瑪斯突然變得強硬，「他們不想歸還，以色列必須做出決定」。

川普強調，他有一套作法，但必須由以色列定奪。他還指控哈瑪斯正在竊取運往加薩的糧食並出售，但未提供證據。此外，川普也承諾向加薩提供更多人道援助，並勸告以色列總理納坦雅胡改變作法，但也希望其他國家參與其中，將與歐盟商討此事。

以色列廿七日起在加薩三個指定區域「戰術性暫停」軍事行動，讓聯合國與援助機構應對加薩日趨嚴重的飢餓危機，約旦與阿拉伯聯合大公國也開始對加薩空投糧食。聯合國和援助機構廿七日已在加薩發送超過一二○輛卡車的糧食。聯合國世界糧食計畫署（WFP）指出，三分之一加薩居民已斷糧多日，有四十七萬人正在忍受「饑荒般的狀態」。

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