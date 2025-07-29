川普對普廷失望 施壓俄羅斯10至12天內停火

美國總統川普（右）28日在蘇格蘭西南部登拜里（Turnberry）的川普高爾夫球度假村，與英國首相施凱爾（左）進行一對一會談。（彭博）

2025/07/29 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在俄羅斯持續對烏克蘭發動大規模空襲後，美國總統川普廿八日進一步對莫斯科擴大施壓，表示他將縮短要求俄國總統普廷達成與烏克蘭停火協議的時限，從原來的五十天縮短為十天至十二天，否則將面臨潛在的經濟制裁。川普也再次表達對普廷感到失望。

川普廿八日在蘇格蘭與英國首相施凱爾會談時對媒體表示：「我打算設定一個新的最後期限，大約從今天開始算起十天到十二天。」「我可能會在今晚或明天宣布」，「但沒理由再等了，我們根本看不到任何進展。」

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川普在本月十四日宣布，對俄國設定五十天期限，要求普廷結束與烏克蘭的敵對行動，否則將對俄國實施嚴厲的經濟制裁。五十天期限將在九月二日屆滿，但普廷反而加強對烏克蘭城市的飛彈與無人機攻擊。

新的十天至十二天期限，即是希望八月七日至九日前取得進展。川普強調，「所以我們現在要做的是，除非我們達成協議，否則就會實施次級制裁。」川普也再次批評普廷，一邊談論結束戰爭，一邊繼續轟炸烏克蘭平民。「我說，這不是正確的作法。」，「我對普廷總統感到失望」。

川普先前表示，他將針對購買石油等俄羅斯出口商品的國家實施次級制裁（secondary sanction）。一旦落實，將波及印度與中國這兩個主要貿易夥伴。目前川普正尋求與新德里談判降低關稅及其他貿易壁壘，同時談判代表正在瑞典斯德哥爾摩與北京協商，希望延長貿易休戰協議。

川普的制裁威脅也與美國會推動的立法呼應，美國會擬對中、印等購買俄羅斯油氣產品的國家徵收五○○％關稅。川普曾多次威脅對俄羅斯施加經濟制裁，但一直按兵不動，希望保留談判空間。

與此同時，北約盟國也正擴大對普廷施壓，德國正與美國及盟友進行最後階段談判，向烏克蘭提供額外的「愛國者」（Patriot）防空系統。烏克蘭已將防空列為首務，以因應俄國數週來對重創烏國城市的密集攻勢。

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