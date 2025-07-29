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    抗衡中國 日本力爭聯合國關鍵要角

    東京都知事小池百合子最近訪問美國，會晤聯合國秘書長古特瑞斯，提出在東京或全球其他城市設立更多聯合國辦公室的構想。（美聯社檔案照）

    東京都知事小池百合子最近訪問美國，會晤聯合國秘書長古特瑞斯，提出在東京或全球其他城市設立更多聯合國辦公室的構想。（美聯社檔案照）

    2025/07/29 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普奉行「美國優先」路線，削減華府對全球事務的參與和主導程度。除了中國趁隙填補美國留下的影響力真空，香港「南華早報」廿八日指出，日本也逐步凸顯自身做為全球影響力角色的意願和能力。

    東京都知事爭取聯合國在日設辦公室

    近期訪問美國的東京都知事小池百合子，分別到訪華府智庫「哈德遜研究所」與約翰霍普金斯大學國際研究學院等指標性外交、公共事務機構。在與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的會晤過程中，小池提出在東京或全球其他城市設立更多聯合國辦公室的構想。她表示，東京樂意為聯合國提供各種形式的支持，且日本具備公共安全及日圓疲弱等優勢。

    古特瑞斯提到，確實收到來自各個不同國家、地區的合作請求，但未進一步說明日方提案內容，或是否會有進一步發展的可能。

    早稻田大學國際關係助理教授阿索尼（Ben Ascione）指出，日本多年來大力贊助聯合國運作，也有部分機構設於當地，例如聯合國大學等，小池對古特瑞斯的提議，應屬探索聯合國意向的初步作法。

    阿索尼指出，日本政府和東京尋求國際形象更上一層樓的理由，包括能夠為日本帶來聲望和認可。另外，日本憲法第九條載明，放棄戰爭手段並與聯合國緊密相連，透過其約束力解決國際議題，在美國政府削弱由自身建立的國際秩序之際更顯重要，「我們正處於國際混亂期，川普將美國從所有形式的國際組織抽離，伴隨貿易關稅造成更多混亂」。

    日本欲塑造東亞和平穩定領導者形象

    阿索尼認為，在聯合國竭力維持全球和區域穩定之際，不穩定的美國將讓日本成為聯合國運作地點更具吸引力的選項，「日本也想要被視為一個在東亞地區創造和平及穩定的領導者，若成真將是一件好事」。

    日本近期已採取行動提升自身外交地位，包括去年提案由東京做為規劃中的國際刑事法院（ICC）亞洲分部地點。日本前首相岸田文雄去年四月在美國國會發表演說時，承諾在全球議題上扮演更積極的角色。除獲得更大程度的國際事務決策權外，日本也擔憂中國等對手國家掌控對國際機構的影響力。

    日本的憂慮從二○一○年代開始浮現，當時聯合國十五個專門機構中，中國握有四個機構主導權，並在九機構擔任副手，北京也被指控透過其代理人，如世衛組織（WHO）秘書長譚德塞等，在聯合國部門施展影響力。

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