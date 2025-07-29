石破茂執意留任 逼宮派發動罷免連署

日本自民黨28日召開「（眾、參）兩院議員懇談會」，會中砲聲隆隆，要求總裁石破茂為敗選負責下台，但石破仍不為所動。（歐新社）

2025/07/29 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕日本自民黨廿八日下午召開「（眾、參）兩院議員懇談會」，開放黨籍議員對日前參議院大選結果發表看法，由於總裁石破茂執意留任，不願為敗選負責辭職，會中砲聲隆隆，共有六十多人發言。綜合日本媒體報導，八成以上發言者要求石破主動下台，或要求選舉新總裁，原定兩小時的懇談會，開了四個半小時後，才在晚間八點左右結束。

黨內砲轟4.5小時

儘管如此，石破在會後接受媒體訪問時仍表示，留任的決心未變。不過，他的頑強抵抗，已引爆逼宮派的動能，可能將依黨章收集過半議員和四十七個都道府縣黨部代表的連署，直接提出具有強制力的提前選舉總裁決議。一旦決議通過，將導致自民黨史上第一次實質「罷免總裁」的結果。

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對於逼宮派要求召開具有議決權力的「兩院議員總會」，幹事長森山裕會後表示，黨幹部會議將於廿九日討論召開兩院議員總會的事宜。

石破去年擔任總裁後，帶領自民黨經歷眾議院大選、東京都議會選舉和參院大選，三場選戰皆落敗。黨內形容，這如同棒球賽「三人出局」局面，應該交換攻守，但石破在選後馬上表態留任，引發黨內不滿。

黨幹事長森山裕廿八日召開兩院黨籍議員的懇談會，名義上是為了檢討參院大選結果，實際上是希望藉由懇談會，讓黨籍議員大鳴大放，宣洩不滿情緒。

不過，黨內不滿情緒在選後迅速升溫，包括地方黨部、青年局和舊派閥要角紛紛表態，要求石破辭職聲浪轉化為實際行動，上週已展開連署，雖傳聞指稱挺石破的黨內要角嗆聲反制，但逼宮之勢已勢不可擋。

石破在懇談會開始時發表談話，先就這次選舉造成自民黨流失大量席次致歉，但隨即話鋒一轉，強調將穩步履行日美談判中就美國關稅措施達成的協議，並請求各方理解他將留任。他還強調，日本國內和國際事務面臨重重挑戰，他不能製造政治真空。

同樣被認為應對敗選負責的幹事長森山裕則說，將在八月中旬黨內對選舉失利總檢討後，再考慮去留。

迴力鏢反擊？石破09年也逼宮麻生

由於逼宮派早已料到石破不會主動請辭，連署行動已擴大到四十七個都道府縣地方黨部，一旦達到過半議員和過半地方黨部代表連署，將直接提出提前改選總裁的決議。

二○○九年時任麻生太郎內閣農林水產大臣的石破茂，在當年東京都議會選舉後，也以敗選為由發動黨籍議員連署，要求召開兩院議員總會，對當時的總裁麻生逼宮，這次可以說是遭到迴力鏢反擊。

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