美關稅大棒奏效 泰柬同意無條件停火

在馬來西亞首相安華（中）主持下，泰國代理總理普譚（右）和柬埔寨總理韓馬內（左）28日在會談中同意，從29日零時起「立即且無條件」停火。（歐新社）

2025/07/29 05:30

29日零時起立即生效

〔編譯孫宇青／綜合報導〕泰國和柬埔寨爆發邊境衝突五天後，在馬來西亞首相安華主持、美國和中國駐馬國大使參與下，泰國代理總理普譚和柬埔寨總理韓馬內廿八日下午同意，從廿九日零時起「立即且無條件」停火。泰柬馬三國也發表聯合聲明表示，已指示外交部長和國防部長制定停火協議實施、查核和通報的詳細機制，將以此做為長久和平與問責的基礎。

大馬首相安華主持、美中大使見證

安華以東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國身分，邀請普譚和韓馬內前往其官邸舉行和談，這是泰柬兩國廿四日爆發新一輪衝突以來首次正式對話。安華在兩個多小時的會議後表示，泰柬雙方達成共識，「立即且無條件」停火將從當地時間廿九日零時（台灣時間同日凌晨一時）生效，兩國的地區軍事指揮官也將在廿九日上午舉行會晤，「這是邁向緩和局勢、恢復和平與安全的重要第一步」。

請繼續往下閱讀...

普譚和韓馬內都對會談成果表示歡迎，並在簡短的記者會結束時握手。韓馬內表示，希望柬泰雙邊關係能儘快恢復正常，以利雙方撤離的居民能夠返回家園。他強調，現在是「重建柬泰之間信任、信心和合作的時候了」。普譚也表示，會談成果反映「泰國對和平解決的渴望」。此外，兩人還感謝安華、美國總統川普及中國為達成停火所做的貢獻。

衝突5天 兩國共35死、22萬人逃難

泰柬當前衝突的根源，在於一九○七法國殖民時期繪製地圖所劃定的兩國邊界，引發兩國長期主權爭端。自二○一一年造成數十人死亡的衝突以來，雙方關係一直保持相對穩定，但新的緊張局勢引發外界對兩國可能全面開戰的擔憂。這場衝突是東協成員國之間罕見的公開軍事對抗，兩國均已召回大使，迄今已造成泰國廿二人死亡，其中大部分是平民，柬國也有十三人喪命。同時泰國有超過十三．九萬人撤離，柬國有逾七．九萬人逃難。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」副研究員桑利（Tita Sanglee）指出，川普先前威脅泰柬兩國必須達成停火協議，否則美國將不繼續進行關稅談判的作法，似乎正在奏效，因為泰柬兩國都在經濟上陷入困境，尤其泰國對美國存在四六○億美元的貿易順差，加上印尼、越南、菲律賓等鄰國陸續與美國達成協議，泰國本身的關稅稅率若維持原本的卅六％，將為泰國帶來龐大政治代價。

白宮新聞秘書李威特在社群平台Ｘ發布停火消息，並寫道：「川普總統讓這一切成真。給他頒諾貝爾和平獎！」

不過，在柬埔寨仍威脅將領土爭端訴諸國際法院的情況下，泰國目前達成停火協議，很可能不會被泰國民眾或軍方接受。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法