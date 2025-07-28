川普關稅威脅 泰柬領袖今談停火

泰國和柬埔寨軍隊在爭議邊境的衝突27日進入第4天，在美國總統川普施壓下，泰國代理總理普譚和柬埔寨總理韓馬內，預計28日下午在大馬首相安華主持下，面對面商討解決衝突的方案。圖為柬埔寨軍隊在北部與泰國接壤的奧多棉吉省（Oddar Meanchey），部署俄羅斯製BM-21火箭發射器。（法新社）

2025/07/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕泰國和柬埔寨軍隊在爭議邊境的衝突廿七日進入第四天，儘管美國總統川普向兩國施壓，揚言在兩國結束敵對狀態前，華府不會與任何一方達成貿易協議，曼谷和金邊當局也表示準備好展開停火談判。泰國和馬來西亞廿七日證實，泰國代理總理普譚和柬埔寨總理韓馬內，預計廿八日下午抵達馬來西亞，在大馬首相安華主持下商討解決衝突的方案。

正在蘇格蘭訪問的川普廿六日在自家社群平台「真實社群」發文表示，他已與韓馬內討論停火，隨後也要求普譚停火，兩人同樣希望「迅速達成停火協議」。韓馬內對川普呼籲結束衝突表示歡迎，柬國外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）也將與美國國務卿魯比歐會談，以協調與曼谷停火。普譚則表示，泰方原則上同意停火，但柬方必須進行談判，並證明其「誠意」。

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赴大馬談判 安華當和事佬

川普還以貿易、關稅威脅泰柬結束敵對行動，「如果兩國正在交戰，我們就不想與任何一方達成任何（貿易）協議；雙方也都希望重返與美國的談判桌，但我們認為，在戰爭停止之前這樣做並不合適」。

川普政府此前宣布將對泰柬分別徵收卅六％進口關稅，預計八月一日生效。川普還說，他五月間就曾透過這項策略，成功勸阻印度和巴基斯坦的邊境衝突，目前也在努力簡化泰柬邊境的複雜局勢。不過，印度對此提出異議，強調當時的討論並未涵蓋貿易問題。

魯比歐廿七日也與泰國外長馬里斯（Maris Sangiampongsa）和巴速坤通電話，敦促降低緊張局勢，美國也準備協助談判，確保泰柬之間的和平與穩定。

泰柬兩國長達八百多公里的共同邊界上，有多個地點廿七日仍發生猛烈砲擊。泰國軍方指責柬軍凌晨向平民住宅在內的多個地區開火，柬國軍方則反控泰軍持續砲擊多個地區，且持續整夜。泰國方面已確認廿一人死亡，其中包括八名士兵，另有六十多人受傷。柬國則通報十三人死亡，包括五名士兵，另有七十人受傷。

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