會面奇襲 川普「擅長」當眾讓權貴難堪

美國總統川普回鍋白宮後擅長在鏡頭前奇襲權勢者使之難堪。圖為川普日前視察美國聯準會時奇襲聯準會主席鮑爾，掏出一張紙宣稱聯準會的建設成本超支。（法新社）

2025/07/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報廿五日報導，美國總統川普堪稱精通把人打個措手不及的「奇襲」大師，擅長當眾洗臉權勢者，使之錯愕、難堪與坐立不安，包括外國元首、美國州長、到聯邦政府要員，全都吃過這種虧。

從在來訪的南非總統拉瑪佛沙面前播放帶有政治意味的影片、坐視烏克蘭總統澤倫斯基遭美國副總統范斯訓斥後爆走失控，到日前視察聯邦準備理事會（FED）時掏出一張紙宣稱FED建築成本超支，川普總是當著電視攝影鏡頭出擊，好讓媒體能記錄下對方一臉尷尬或與雙方爭論的過程。

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華日說，川普回鍋白宮的特色之一，就是擅長讓人難堪，迫使被暗算的苦主快速思考，否則就只能做出讓川普佔上風或讓人對川普刮目相看的回應。川普經常對謹守禮儀分際的政要官員發動奇襲，把外交與談判搞得宛如真人秀。今年二月，川普在「川澤白宮分手擂台」後問記者：「你們覺得怎樣，嗯？這——我會說，這會是一場很棒的電視秀。」

川普首度執政時的一位前官員說，川普對自己適應與自由發揮的能力深具信心，對與人會面有一種「與生俱來覺」，喜歡挑戰領導人，探究對方的弱點，及確定自己能否將之打個措手不及；但現任白宮官員卻把川普的「會面奇襲」說成是透明執政，稱川普只是想讓公眾了解閉門會議的進展。

川普廿四日踢館FED意在逼主席鮑爾降息與削弱其地位，但並非每回都能得逞，奇襲策略有時也會出現意外後果，像是「白宮分手擂台」一度導致美烏關係破裂，播影片嗆南非政府漠視當地白人遭種族滅絕則反被踢爆根本是張冠李戴。

據稱各國領導人已相互傳授免遭川普「伏擊」撇步，反觀美國內政治人物似乎尚未做好準備，民主黨籍密西根州長惠特梅爾四月時甚至兩度遭川普伏擊。二○一六年，川普在與競選對手、民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓進行電視辯論前，與四名指控曾遭希拉蕊夫婿、前總統柯林頓性侵的女性一起開記者會，把希拉蕊及競選團隊打了個措手不及。

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