為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    東協調停 泰柬交火第3天 死傷續增

    柬國人廿六日在避難營地爭搶飲用水補給。（路透）

    柬國人廿六日在避難營地爭搶飲用水補給。（路透）

    2025/07/27 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國與柬埔寨廿六日仍因邊境爭議連續第三天交火，這場十三年來最嚴重的泰柬邊境衝突，已造成卅三人死亡與超過十七萬人撤離，衝突擴展至整個邊境地區。儘管柬泰官方皆呼籲停火和談，但泰國前總理塔克辛強硬表態，稱軍隊需完成作戰才能展開對話。

    泰柬廿六日從早上到下午都爆發衝突，包括泰國海軍指稱雙方一早在與柬埔寨接壤的泰東達叻省（Trat）交火，柬埔寨則指控泰軍朝與達叻省接壤的柬國菩薩省（Pursat）發射「五枚重砲」。泰國當局也指控數枚柬軍炮彈落入寮國境內，造成房屋財產損毀。

    柬埔寨國防部表示，自廿四日衝突爆發以來，已造成十三死七十一傷，死者中包括八名平民與五名士兵；泰國則稱有十三名平民與七名士兵死亡。此外，最新這波衝突也迫使泰國邊境地區超過十三．八萬人撤離，柬國境內則超過三．五萬人被迫棄家避難。

    塔克辛嗆完成作戰才對話

    目前在泰國仍具影響力的前總理塔克辛廿六日訪問庇護所與民眾會面。他對記者表示，「軍隊需要完成作戰任務後，才能展開任何對話」。柬泰關係正是因為柬國前總理韓森洩漏與塔克辛之女、時任泰國總理的貝東塔的私密通話錄音而惡化。

    目前擔任東協（ASEAN）輪值主席國的馬來西亞總理安華稍早表示，泰柬原則上接受其提出的停火協議，馬來西亞已指派外長斡旋和談。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播