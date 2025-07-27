東協調停 泰柬交火第3天 死傷續增

柬國人廿六日在避難營地爭搶飲用水補給。（路透）

2025/07/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國與柬埔寨廿六日仍因邊境爭議連續第三天交火，這場十三年來最嚴重的泰柬邊境衝突，已造成卅三人死亡與超過十七萬人撤離，衝突擴展至整個邊境地區。儘管柬泰官方皆呼籲停火和談，但泰國前總理塔克辛強硬表態，稱軍隊需完成作戰才能展開對話。

泰柬廿六日從早上到下午都爆發衝突，包括泰國海軍指稱雙方一早在與柬埔寨接壤的泰東達叻省（Trat）交火，柬埔寨則指控泰軍朝與達叻省接壤的柬國菩薩省（Pursat）發射「五枚重砲」。泰國當局也指控數枚柬軍炮彈落入寮國境內，造成房屋財產損毀。

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柬埔寨國防部表示，自廿四日衝突爆發以來，已造成十三死七十一傷，死者中包括八名平民與五名士兵；泰國則稱有十三名平民與七名士兵死亡。此外，最新這波衝突也迫使泰國邊境地區超過十三．八萬人撤離，柬國境內則超過三．五萬人被迫棄家避難。

塔克辛嗆完成作戰才對話

目前在泰國仍具影響力的前總理塔克辛廿六日訪問庇護所與民眾會面。他對記者表示，「軍隊需要完成作戰任務後，才能展開任何對話」。柬泰關係正是因為柬國前總理韓森洩漏與塔克辛之女、時任泰國總理的貝東塔的私密通話錄音而惡化。

目前擔任東協（ASEAN）輪值主席國的馬來西亞總理安華稍早表示，泰柬原則上接受其提出的停火協議，馬來西亞已指派外長斡旋和談。

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