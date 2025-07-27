正視台海危機 捷克總統：直接影響歐洲

日本首相石破茂（右）廿五日在首相官邸會晤捷克總統帕維爾（左）。（路透）

2025/07/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕捷克總統帕維爾廿四日起訪問日本，期間不僅與日本首相石破茂會談，談到歐洲與印度—太平洋地區的安全聯繫，也在日媒獨家專訪中提到，涉及台灣的危機將產生連鎖反應，對歐洲產生立即影響。

帕維爾訪日 與石破會談

帕維爾此次是為參加大阪關西世界博覽會的「國家日」活動而訪日。日本「共同社」報導，石破茂廿五日在首相官邸與帕維爾舉行會談，鑑於日漸嚴峻的安全環境，石破直言「歐洲與印太地區的安全密不可分」，表示希望與捷克緊密合作。帕維爾則回應，捷克與日本擁有共同的民主和法治等基本價值觀，雙方就強化雙邊關係達成一致看法。兩人還就北韓核武與飛彈研發及人質問題等印太局勢，以及烏俄衝突交換意見。

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根據「中央社」報導，帕維爾在「日經亞洲」專訪中表示，印太地區的戰爭將嚴重損害全球貨物流通。從歐洲角度來看，該地區發生任何衝突，都會立即影響歐洲經濟狀況。值得注意的是，帕維爾還提到，捷克尊重「一中政策」，但與此同時，「台灣是捷克的重要投資者，我們有意願持續與台灣合作」，且捷台在經濟和科學領域也具有關係。

帕維爾將台海局勢與烏俄戰爭相提並論，稱「我們必須嚴肅看待（這類軍事行動的可能性），就像我們必須嚴肅看待（俄羅斯總統）普廷的聲明一樣。我們不能對此視而不見，必須也視為可能直接影響我們安全的事物」。帕維爾表示，烏俄戰爭對亞洲國家安全具有直接影響，「中國默默注視一切：戰場上發生的一切，同時也在研究西方國家對衝突的所有反應。北韓透過公開參戰，正在積累作戰經驗」。

另外，帕維爾還提到，烏俄戰爭應無條件停火，「終結戰爭的唯一方法是向烏克蘭提供足夠的軍事援助，助其堅守陣地成功自衛，同時對俄國施加最大壓力，迫使俄方上談判桌」。

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