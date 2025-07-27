停火談判觸礁 川普要以剷除哈瑪斯

美國總統川普對哈瑪斯的談判態度失望，要以色列殲滅哈瑪斯，但不曉得是真實意圖或試圖威嚇哈瑪斯。圖為川普廿六日抵達蘇格蘭後打高爾夫球。（路透）

2025/07/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著加薩停火與人質釋放談判破局，美國總統川普廿五日一改先前樂觀態度，直言以色列總理納坦雅胡應剷除巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，甚至稱哈瑪斯「想死」。強硬言論是否意味談判已走到盡頭，或只是為施壓哈瑪斯的策略，尚不明朗。以色列同日也透露正考慮「替代方案」，增添更多不確定性。

川普數週前仍對戰事終結與人質獲釋充滿信心，但近日表示哈瑪斯在談判中表現出缺乏協調與誠意後，突然撤回談判代表。川普的中東特使魏科夫也指出，正尋找其他營救人質方式。川普在出訪蘇格蘭前接受訪問時怒斥：「我覺得他們（哈瑪斯）想死，這很糟糕，是時候做個了結。他們（以色列）必須戰鬥、收拾殘局、除掉哈瑪斯。」

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埃及卡達持續調解停火

美國有線電視新聞網（CNN）分析，川普此舉是否代表談判正式破裂，或是為嚇阻哈瑪斯並打破僵局而採取的戰術尚不得而知。但他的言論表明，儘管加薩人道危機惡化，他不會向以色列施壓，，要求停止已持續廿一個月的軍事行動。

不過，埃及和卡達仍釋出正面訊號，兩國在聯合聲明指出，將繼續推進調解加薩永久停火進程，並稱最近的談判暫停實屬正常。一位以國高階官員也透露，談判「根本沒有」破裂，仍有機會恢復。部分美國官員則說，川普的強硬談話與魏科夫的退出或能迫使哈瑪斯採取更和解的談判立場。

知情人士透露，談判癥結與過去數月一樣，在於如何及何時永久結束戰爭、將釋放多少巴勒斯坦囚犯，及以軍今後如何在加薩部署。川普廿五日也將談判破裂歸咎於哈瑪斯，稱在數十名人質獲釋或死亡後，哈瑪斯的籌碼已減少，「現在只剩下最後一批人質，他們知道一旦人質獲救後會發生什麼事，所以才不願意達成協議。」

納坦雅胡也表示，哈瑪斯是達成人質釋放協議的障礙，強調以色列和美國一樣，正考慮其他將營救方案，並確保以色列和中東地區的永久和平。然而，一名哈瑪斯官員表示，談判預計於近日恢復，並將以美代表團突然撤出描述為一種施壓策略。

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