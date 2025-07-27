加薩5歲以下兒童營養不良 兩週增2倍

加薩一名母親抱著骨瘦如柴的兩歲幼子，令人不忍。（歐新社）

2025/07/27 05:30

以軍圍困加劇飢荒

〔編譯孫宇青／綜合報導〕人道組織「無國界醫生」（MSF）最新報告指出，加薩診所近期收治的五歲以下嚴重營養不良兒童人數，在兩週內大增兩倍，主因是以色列加強圍困導致飢荒惡化。

1/4孕婦產婦孩童急需治療

英國衛報廿五日報導，在以色列僅允許少量援助物資進入加薩走廊的情況下，當地飢荒持續惡化，每天皆有兒童死亡。無國界醫生表示，上週在加薩診所檢查的所有幼兒、孕婦與哺乳期女性中，有四分之一營養不良，自五月起需要接受營養不良治療的人數已增加三倍。

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1/3加薩人已連日未進食

無國界醫生是加薩最大的醫療機構之一，擁有一千多名工作人員，提供從產婦護理到緊急手術等各種醫療服務。該組織在聲明中指出，以色列正故意將飢餓作為戰爭武器，導致患者與醫護人員同樣為生存而掙扎。

加薩衛生部門表示，已有至少一二二人死於飢餓，僅過去廿四小時內就有九人喪命。聯合國轄下世界糧食計畫署（WFP）同日表示，約三分之一的加薩民眾已連續數日未進食，九萬名婦女與兒童急需治療，飢餓危機已達「令人震驚的絕望程度」。

物資匱乏 醫護痛苦絕望

當地婦產科醫師庫拉沙利指出，統計數字低估了飢荒規模，他每日接診數百名孕婦中，約有五十％患有營養不良，情況前所未見。由於母親營養不足，流產機率升高，足月嬰兒體重嚴重不足，早產或畸形情況日增。

他強調，治療物資極度匱乏，醫護人員被迫使用不潔手套、開立過期藥品。他說：「作為一位無力的醫生，這種感覺無比痛苦。很多時候，我只能轉身離開醫院，因為無法滿足病患最基本的需求。」

以色列否認相關指控，稱此為「蓄意抹黑的外國陰謀」，並批評聯合國未妥善分發援助。聯合國則表示，在以色列嚴格限制下，其在加薩的四百個援助分發點幾乎無法運作。

以色列特拉維夫22日的示威活動上，民眾高舉處於飢荒中的加薩兒童照片，呼籲加薩戰爭立即結束。（歐新社）

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