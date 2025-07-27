嚇阻中國 美增派2核潛艦至夏威夷

美國「新聞週刊」報導，美軍本月調動洛杉磯級「托雷多號」與維尼吉亞級「印第安納號」兩艘核動力攻擊潛艦部署太平洋地區。圖為維吉尼亞級潛艦「明尼蘇達」號於澳洲西部海岸活動。（路透檔案照）

2025/07/27 05:30

強化西太平洋軍事態勢 箝制中國軍事擴張

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普上任後，持續將戰略中心移往印度—太平洋地區，對抗中國與日俱增的軍事規模和影響力。美國「新聞週刊」（Newsweek）廿四日報導，華盛頓本月調派兩艘核動力攻擊潛艦至夏威夷，被視為對中國在太平洋海軍軍力建構的回應。

中國近年在西太平洋的軍事擴張，以及發展出能夠打擊日本及駐日美軍基地的大量飛彈武器庫，引起美國及區域內盟友警戒。作為美國箝制中國在西太平洋勢力的關鍵盟友，日本亦增強對抗潛在中國侵犯的防衛能力，包括升級船艦傷殺性武器和獲取具備攔截飛彈能力的先進軍艦。

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去年11月 關島基地部署5潛艦

為應對增長的中國軍事威脅，五角大廈強化在西太平洋的軍事態勢，包括部署航空母艦及能夠實施長程打擊的陸基飛彈系統。美國太平洋艦隊自去年十一月起在與中國距離最近的關島基地部署五艘潛艦。

原先駐守康乃狄克州格羅頓基地的維吉尼亞級核子攻擊潛艦「印第安納號」（USS Indiana），廿二日抵達夏威夷的珍珠港—希卡姆聯合基地。在此之前，洛杉磯級「托雷多號」（USS Toledo）已先於十二日抵達夏威夷。根據美太平洋艦隊潛艦部隊聲明，以珍珠港為駐地的潛艦中隊如今為三艘維吉尼亞級、四艘洛杉磯級共七艘快速攻擊潛艦全面提供訓練、物料及人員準備支援。

印第安納號三月廿七日結束涵蓋整個歐洲、土耳其、俄羅斯和南高加索區域的美國歐洲司令部半年部署任務，顯示出美軍的戰略資源調動趨勢。太平洋艦隊潛艦部隊司令卡瓦諾廿二日表示，對於印第安納號的加入，強化美軍潛艦維持印太地區安全、繁榮、自由和開放感到振奮。

川普願維持美俄削減核武條約

隨著全球緊張局勢加劇，掀起國際對美中俄的核軍備競賽的憂心。川普廿五日表態，願維持與俄羅斯在二○一○年簽訂，將於明年二月五日到期的「新削減戰略武器條約」（New START）所設定的限制，「你不會希望這項條約失效。我們正在這件事情上努力」。此為川普就任後首次表達維持該條約的立場。

新削減戰略武器條約規定美俄部署的戰略核彈頭不超過一五五○枚，部署的洲際彈道飛彈、潛艦和轟炸機數量不超過七百架。二○二一年美前總統拜登與俄羅斯總統普廷達成共識，延長條約五年。雖然川普對前總統歐巴馬任內達成的此一限武條約頗有微詞，仍主張限制大國核子武器能力，並要求納入近年核武庫迅速成長的中國。

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