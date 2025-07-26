謠言終結站》義大利退出巴黎協定? 網路假新聞

謠言終結站

2025/07/26 05:30

網傳消息：社群媒體X上流傳，義大利總理梅洛尼仿效美國總統川普，已宣布退出旨在減少溫室氣體排放的巴黎協定。

查證結果：不實。法新社查證，截至7月，義大利仍是巴黎協定簽署國，且無官方文件或可靠的媒體報導稱義大利已放棄該協定規定的氣候目標。在X上傳播該訊息的帳號為假新聞機構，在7月18日被關閉。

熱門賽事、球星動態不漏接

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