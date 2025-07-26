美國家偵察局網站遭駭 抗中情資疑外洩

美國中央情報局與其他機構用來提交敏感合約細節的一大情報網站日前遭不明駭客入侵，專家暗示犯案者有可能是中國政府扶持的駭客。圖為中情局總部大廳的標誌。（法新社）

2025/07/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國華盛頓時報報導，美國國家偵察局（NRO）證實，一個供中央情報局（CIA）及其他機構提交敏感合約資料的重要網站「採購研究中心」近期遭到不明駭客入侵。該網站為CIA招募創新情報技術的主要平台之一，外洩資料恐涉及專有技術與個資，並波及多項美國機密情報計畫。專家研判下手者可能是受中國政府支持的駭客。

NRO是美國政府十七個情報機構之一，隸屬國防部；非機密的「採購研究中心」由NRO負責營運。NRO已針對網站非機密部分資料外洩通報多家合作企業，並配合聯邦執法單位調查。儘管目前無證據顯示機密資料遭竊，但已有個資與專利內容被未授權存取。

請繼續往下閱讀...

知情人士說，駭客可能已取得CIA任務關鍵技術資訊，特別是「數位鐵鎚」資料。這是以反制中國情報行動為核心的機密專案，致力於發展人員情蒐、監控、反情報、聲紋與通訊系統、人工智慧數據分析、隱蔽監視裝置等尖端技術。

至於其他可能也因駭客入侵以致資訊外洩單位，包括打造偵察衛星與太空武器的太空軍，以及美國總統川普力推的「金穹」飛彈防禦計畫。「數位鐵錘」計畫的多部分雖未被列為保密，但其他透過遭駭客入侵的「收購研究中心」網站提交給NRO的計畫，則被列為機密。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法