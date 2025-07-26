海外籌組「香港議會」19港人被通緝

香港警務處國家安全處廿五日宣布通緝十九名海外港人，指他們成立或參與顛覆政權的組織「香港議會」。中國中央政府駐港國家安全公署隨即發表聲明，稱堅決支持港警依法通緝流亡亂港分子。（法新社檔案照）

2025/07/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港警務處國家安全處廿五日公布十九名流亡海外港人通緝名單，指控他們在境外成立或參與名為「香港議會」的組織，涉嫌犯下港區國安法中「顛覆國家政權罪」，其中四人各懸賞一百萬港幣（約三七九萬台幣），十五人各懸賞廿萬港幣（約七十五．九萬台幣），盼知情者通報。港府迄今已通緝卅四名流亡港人，並依國安罪逮捕三三三人，其中一六五人在香港被定罪。

港警表示，「香港議會」的宗旨包括推動「自決」、制定「香港憲法」、推翻中國及香港特區政府等，涉嫌犯下港區國安法第廿二條顛覆國家政權罪，因此依法申請拘捕令並發出通緝。同時警告，任何協助或資助該組織活動者亦屬違法。

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「香港議會」於加拿大成立，六月卅日在臉書聲稱透過手機應用程式和網路投票完成選舉，取得一萬五千七百張有效選票，候選人和當選議員來自台灣、泰國、澳洲、美國、加拿大和英國等地。

通緝名單中，九人參與組織成立工作被列為主要嫌犯，包括創辦人袁弓夷、選舉籌委會成員何良懋、霍嘉誌、蔡明達、陳麗珍，以及澳洲學者馮崇義、美籍傳媒人龔小夏、評論員吳文昕和選舉技術小組主席曾偉藩。另十人因參與「香港議會」選舉並於廿一日宣誓就任而遭通緝，包含錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦、吳文君、黃振華、黃修和與張信燕。

其中，袁弓夷、何良懋、霍嘉誌及蔡明達先前已因涉嫌犯下「危害國家安全罪」，各被警方懸賞一百萬港幣通緝。至於其他十五名人士，港警廿五日也各懸賞廿萬港幣通緝歸案，其中有六人是「香港民主建國聯盟」台灣成員。該組織在港四名成員已於兩週前遭警方逮捕。

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