英澳國防外交會談 聲明台海和平至關重要

英澳外交與防長廿五日在雪梨舉行二加二會談，會後聯合聲明關切台海和平穩定，並重申反對片面改變現狀。左起依序為澳洲副總理馬勒斯、 英國外交大臣拉米、澳洲外長黃英賢與英國國防大臣希利。（歐新社）

2025/07/26 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國及澳洲廿五日在雪梨舉行年度國防、外交「二加二」會談，會後發表聯合聲明表示，台灣海峽的和平穩定「至關重要」，同時對中國在台灣周邊舉行破壞穩定的軍事演習，表示擔憂。

英國國防大臣希利、外交大臣拉米，和澳洲副總理兼國防部長馬勒斯、外交部長黃英賢，廿五日在雪梨進行年度外交、國防會談，會後發表聯合聲明。

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根據兩國政府公佈的聲明內容，兩國外交、國防首長呼籲，透過對話，而非透過威脅、或者訴諸武力、或脅迫手段，和平解決兩岸議題，聲明並且重新確認反對任何片面改變現狀。

聲明指出，英、澳外交和國防首長認可國際社會受益於台灣民眾的專業能力，兩國致力於支持台灣有意義地參與非以國家地位為先決條件的國際組織，並重申將持續在經濟、貿易、科學、科技和文化領域上，深化與台灣的關係。

在印太部份，聲明表示，印度—太平洋和歐洲—大西洋區域的安全、韌性和繁榮息息相關，兩國致力於持續擴大努力，捍衛國際認同的規範以及尊重主權，並且一致認為，需要形塑一個遵循規則和規範、而非由強權或脅迫主宰的世界。

強烈反對中國在南海脅迫性活動

聲明重申強烈反對中國海警、海軍艦艇和海上民兵，在南海的脅迫性或破壞穩定的活動，包括以水砲攻擊、側撞他國艦艇和近距離的動作，指相關行為已造成他國人員受傷、危害生命安全，並且製造誤判和升高局勢的風險，兩國同意持續合作，包括透過參與聯合行動，支持在南海的航行、飛越自由，也對東海情勢表達關切。

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