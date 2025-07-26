法將承認巴勒斯坦國 美以反對

法國總統馬克宏廿四日宣布，將於九月在聯合國大會上正式承認巴勒斯坦的國家地位。圖為馬克宏（右）去年九月在聯合國大會上與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面。（法新社）

2025/07/26 05:30

魯比歐批決定魯莽

〔編譯張沛元／綜合報導〕法國總統馬克宏廿四日表示，法國將在今年九月的聯合國大會上正式宣布承認巴勒斯坦國，為七大工業國集團（G7）國家中，第一個承認巴勒斯坦的國家。多個阿拉伯與歐洲國家，以及仍與以色列交戰中的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」，皆對此表示歡迎，以色列及美國則大為憤慨，美國國務卿魯比歐甚至斥此決定為「魯莽」。

馬克宏稱促進中東和平

馬克宏在X上以多國語言發表聲明，直言法國決定承認巴勒斯坦國，因為這是中東和平的唯一方法，並將於今年九月在聯合國大會上宣布。馬克宏稱當務之急就是結束加薩戰爭與救濟平民、確保哈瑪斯解除武裝、保障加薩的安全與進行重建，「最後，我們必須建立巴勒斯坦國，以及透過接受巴勒斯坦國解除武裝與完全承認以色列，確保巴勒斯坦國能為該區所有國家的安全，做出貢獻。」

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納坦雅胡怒批「獎勵恐怖」

美以對此大為不滿。美國務卿魯比歐批評馬克宏此舉是「魯莽決定」，等於是掌摑在二○二三年十月七日被哈瑪斯擄走與虐殺的受害者。以色列鷹派總理納坦雅胡也爆氣批評馬克宏，斥其決定是在「獎勵恐怖」與會危及以色列的生存，他甚至憂心會因此創造出另一個伊朗代理人。

對此，法國外交部長巴霍廿五日在X上辯稱，因為哈瑪斯向來拒絕承認以色列也不接受「兩國方案」，法國承認巴勒斯坦國是在「支持和平，反對戰爭」。

哈瑪斯對此表示歡迎，稱「邁向公道的積極一步」；巴勒斯坦自治政府、沙烏地阿拉伯、約旦與西班牙也表認同。據統計，目前全球至少有一四二國承認或計劃承認巴勒斯坦國家地位。隨著以色列對加薩狂轟猛炸，挪威、西班牙、愛爾蘭與斯洛維尼亞等國，陸續宣布承認巴勒斯坦國。

美宣布退出加薩停火談判

同日，川普政府的中東特使魏科夫宣布，因為哈瑪斯沒有誠意促進停火，美國決定退出在卡達舉行的加薩停火談判，轉而考慮「其他選項」。美國國務院未說明何為其他選項。

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