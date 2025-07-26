泰柬衝突重創經濟 對柬更傷

學者分析，泰國與柬埔寨的邊境衝突將對兩國帶來經濟挑戰。圖為柬埔寨首都金邊獨立紀念碑。（法新社）

2025/07/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕泰國與柬埔寨廿四日爆發邊境衝突未見和緩，除造成人員、資產損失，也衝擊兩國經濟。外媒指出，儘管兩國經濟皆倚重觀光，但泰國因產業結構更穩固、觀光區遠離邊界，受影響較小；柬埔寨則可能面臨更嚴重損失。

據美國財經媒體CNBC報導，二○二四年觀光業分佔泰、柬國內生產毛額（GDP）約十二％和九％，接待旅客數為三五○○萬和六七○萬。觀光業支撐泰國大量勞動人口，即便短期動盪都可能觸發旅遊警示和影響遊客信心。但泰國主要觀光城市如曼谷、清邁和普吉皆遠離衝突區域。觀光網站「The Vacationer」指出，曼谷和普吉是去年泰國觀光收益最高地區，其中離邊境較近的曼谷也有約二六○公里之遙，顯示其觀光命脈尚未受到直接威脅。

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華府智庫「外交關係協會」東南亞資深研究員格蘭奇克認為，柬埔寨的觀光業基礎不如泰國健全，缺乏政策工具緩衝衝擊，加上國際形象給人較危險的感覺，對外吸引力本就有限，因此金邊在此次衝突中恐承受更大經濟損失。

此外，大量泰國賭客赴柬賭博，邊境封鎖將使這條重要經濟活動路徑中斷，也衝擊柬國相關產業。

「彭博」分析指出，若衝突持續，兩國將面臨多重經濟挑戰。對出口導向的泰國而言，其與美國尚未達成貿易協議，戰事將增添變數。法國外貿銀行資深經濟學家阮楨表示，觀光和地方經濟對泰國至關重要，為避免經濟失衡，曼谷政府恐需盡快尋求停火，以免衝擊已放緩的成長動能。

柬埔寨經濟原已預測將放緩，且對美出口依賴度在東協國家中最高，占出口總額卅八％、達GDP的廿一％，柬國約有五十萬登記勞工在泰國工作，加上未註冊者，實際人數可能逼近一二○萬，若邊境緊張導致這批勞工失業或返國，對柬埔寨經濟將是另一重擊。

柬軍的砲彈攻擊讓四色菊省一家加油站的連鎖便利商店面目全非。（法新社）

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