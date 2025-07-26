泰柬交火擴大 14萬泰人逃難

泰柬邊界衝突波及範圍

2025/07/26 05:30

柬國多條戰線攻擊 泰邊境戒嚴 恐升級戰爭

〔編譯孫宇青／綜合報導〕泰國和柬埔寨兩國軍隊廿五日持續在十二個地點交火，已至少造成十六人喪生，近十四萬泰人流離失所。雙方互相指責對方挑起衝突，泰方控柬方故意以平民為目標，柬方則控泰方使用備受爭議的集束彈藥。泰國代理總理普譚警告，雙方衝突恐怕會演變成戰爭。柬國總理韓馬內說，兩國廿四日原本同意由馬來西亞提出的初步停火協議，但泰國臨時變卦。

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12處爆衝突 泰控柬故意以平民為目標

泰代總理普譚表示，柬國已在多條戰線發動攻擊，「當前局勢涉及入侵和侵略行為，並可能升級為戰爭狀態。目前，這是一場涉及重型武器的衝突」。泰國軍方指出，雙方衝突在廿五日黎明前再次爆發，地點從前一日的六處增至十二處，柬軍使用火砲和俄製BM-21火箭攻擊學校和醫院在內的地區，「這些野蠻行徑毫無意義地奪走無數無辜平民生命。這是戰爭罪」。泰國軍方並宣布，與柬國接壤八個縣實行戒嚴。

古蹟受損 柬稱泰方使用爭議集束彈藥

柬國國防部則譴責泰軍使用大量國際禁止使用的集束彈藥，對柬國普里維希省平民、排雷人員和社區構成直接且無差別的威脅，嚴重違反國際人道主義準則，是不可接受的升級行為。不過，泰國並非「集束彈藥公約」締約國。此外，柬國文化部也指控泰軍空襲波及世界文化遺產普里維希神廟，造成古蹟受損。

泰國衛生部表示，已有超過十三．八萬人從泰國邊境地區撤離，並有十五人死亡，包括十四名平民和一名士兵，另有四十六人受傷，包括十五名士兵。柬國政府並未說明傷亡或撤離的詳細情況，僅柬國烏杜敏契省政府發言人菲克迪表示，當地有一名平民死亡、五人受傷，並有一千五百個家庭被疏散。

美日發旅遊警示 美籲立即停止敵對行動

美國與日本廿五日都對國民發出旅遊警示，要求避免前往泰柬邊界衝突地區。在聯合國安全理事會廿五日應柬國總理韓馬內要求召開緊急會議前夕，身為泰國長期條約盟友的美國已呼籲立即停止敵對行動，而目前擔任東南亞國家協會輪值主席國的馬來西亞首相安華也在廿四日與泰國代總理普譚和柬國總理韓馬內領袖談話，呼籲雙方停火及對話，並指曼谷和金邊當局都有表現出和平解決的正面訊號和意願。

韓馬內廿五日晚間在社群媒體發文，稱泰柬原本在前一天已初步同意安華所提停火建議，但泰國後來改變決定。對此，泰國尚未有回應。泰國外交部發言人尼孔德廿五日稍早稱泰方堅持認為雙邊對話是最好的出路，但隨後又改口願意接受馬來西亞參與調解。

泰柬此次邊境衝突肇因於五名泰軍士兵被柬國軍隊埋設的地雷炸傷，且其中一人失去右腿，泰方憤而驅逐柬國大使，並召回本國大使，隨後柬國也將兩國關係降級至最低級別，並撤回幾乎所有外交官，雙方隨後便爆發衝突。

泰國四色菊省居民緊急撤離避戰火。（美聯社）

柬國烏杜敏契省民眾在泰柬衝突爆發後連忙帶著家當逃難。（法新社）

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