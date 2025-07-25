川普5月獲知 名字出現已故富豪案件紀錄

美國總統川普近日因已故性犯罪富商艾普斯坦陷入政治風波。圖為紐約時報廣場的大螢幕秀出艾普斯坦檔案。（路透）

2025/07/25 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普近日因已故性犯罪富商艾普斯坦陷入政治風波。「華爾街日報」廿三日報導，司法部長邦迪已在五月的一場白宮會議上告知川普，他的名字出現在艾普斯坦的檔案上。司法部是在今年稍早檢視與艾普斯坦相關檔案時，發現川普的名字與其他顯要人士同列於檔案中。報導指出，名字出現在紀錄上不代表涉及不法行徑。

不代表涉及不法 司法部也無意公開

該場會議是涵蓋數項議題的例行簡報，川普的名字出現在檔案上也不是會議重點。邦迪與司法部官員向川普表示，他們認為檔案上的名單屬未經證實的傳聞。知情官員透露，文件中列出的姓名有數百個之多。邦迪表明，司法部不打算釋出任何更多關於艾普斯坦的調查檔案，因為其中涵蓋兒童色情影像及受害者個人資訊。川普在會中表示尊重司法部的決定。

請繼續往下閱讀...

司法部七日在網站上發布備忘錄，宣告艾普斯坦相關文件並無外界傳得沸沸揚揚的「客戶名單」，也沒有其他具有向公眾揭露價值的檔案，多數審判的素材會被封存以保護受害人。

二○一九年艾普斯坦因仲介未成年人口販運等罪嫌遭逮捕，同年候審期間在獄中自殺身亡。伴隨而來的買春客戶名單及艾普斯坦遭滅口等陰謀論甚囂塵上，尤其受到川普政治運動「MAGA」（讓美國再次偉大）支持者關切。因此，政府對艾普斯坦檔案所下的結論，令包括部分政府高層在內的川普支持者感到不滿。

對此，白宮通訊主任張振熙回應，華日的報導為「又一則捏造的新聞內容」，川普早就因艾普斯坦的作為將他踢出交友圈。

為安撫MAGA群眾的負面情緒，川普喊話支持者不要繼續在艾普斯坦案上浪費時間和精力。聯邦眾議院議長強生廿二日針對是否釋出更多艾普斯坦檔案，申明沒有必要進行表決，宣布提前進入夏季休會期。

然而，眾院監督委員會的「聯邦執法」小組委員會廿三日通過議程，就艾普斯坦性販運調查一事傳喚司法部人員作證，且投下同意票者還有三名共和黨議員。

與此同時，國家情報首長加巴德廿三日突然出現在白宮簡報室，再就「通俄門」醜聞，指控前總統歐巴馬下令捏造川普獲得俄國支持的情報。至於為何不在川普首任時公布，白宮發言人李威特斥責記者無端生事，還說「唯一暗示她會藉此來提升自己地位的人，就是在這房間裡的人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法