串聯拉下石破 自民黨總裁大戰開打

去年曾與自民黨現任總裁石破茂（右一）競逐黨魁寶座的候選人中，高市早苗（左一）被視為爭取下任總裁的熱門人選之一，還有人認為前首相岸田文雄（中）將是「黑馬」。（歐新社檔案照）

2025/07/25 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕雖然日本首相石破茂的去留尚未明朗，但日本媒體已開始關注下任自民黨總裁的可能人選。去年曾與石破競逐黨魁的八位候選人中，高市早苗、小林鷹之、小泉進次郎和林芳正均被點名，甚至有媒體人爆料，前首相岸田文雄將是「黑馬」。自民黨主流與非主流的總裁之戰，很可能會在近期上演。

石破擔任總裁不到一年，自民黨輸掉半壁江山，創下該黨執政史上，眾、參兩院首度雙雙未能過半的紀錄。雖然石破執意留任，但黨內反彈力道增強，下台應是遲早之事。

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自民黨內有實力挑戰總裁寶座的人馬，近日已開始有所動作。去年總裁選舉在第一輪投票拿下最多票的前經濟安保大臣高市早苗，以及前經濟安保大臣小林鷹之，廿三日分別與各自陣營人馬聚會。高市的場子約有十人參加，包括舊安倍派大將萩生田光一，會後高市在國會與黨最高顧問麻生太郎進行約十五分鐘會談。

高市早苗積極表態

高市在參議院選前的一場站台助講中曾表示，「已經下定決心，將重塑黨的背脊」，被視為她將再度爭取總裁大位的表態。小林尚無類似表態，參加聚會的人士表示，主要是進行選戰檢討。

高市在去年總裁選舉時，獲得麻生和前幹事長茂木敏充支持；小林則是麻生看好的未來之星。有趣的是，他們兩人分別在今年四月和六月訪問台灣，從某種意義來看類似完成「親台認證」。

麻生為自民黨目前僅存派閥「麻生派」的龍頭，茂木則是已解散的舊茂木派當家。去年總裁選舉落敗後，麻生、茂木、高市、小林和大部分舊安倍派的人馬，均淪為「非主流」。

隨著派閥一一解散，這批非主流人馬今年初開始集結，正在重組新的團體。參院大選後，他們開始串聯拉下石破，新總裁選舉當然也不會缺席，唯一的問題是要從高市和小林等被看好的人選中，協調出一人參戰。

目前被媒體點名的可能人選，還有官房長官林芳正和農林水產大臣小泉進次郎。林芳正為舊岸田派，小泉的背後則有前首相菅義偉力挺，兩人均屬主流派。

岸田文雄有意回鍋

日本資深媒體人田崎史郎日前更在電視節目中爆料，岸田文雄將是新總裁選舉的「黑馬」。岸田去年八月任滿下台，也是石破在去年總裁選舉中「逆轉勝」的關鍵，日本政壇早有臆測他想重演安倍晉三回鍋劇本。不過，岸田和菅義偉都是石破政權的催生者，不管是岸田、同派系的林芳正，還是菅義偉力挺的小泉，可能都難以爭取到非主流的支持。

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