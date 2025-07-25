抗中經濟脅迫 美議員籲攜手台日澳

聯邦眾議員克利什納穆希則秀出一度遭中國禁止進口但日本需求大增的台灣鳳梨做的鳳梨酥。（取自直播影片）

2025/07/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院的一個跨黨派委員會廿三日就中國經濟脅迫民主國家舉行聽證，與會的美國聯邦眾議員呼籲華府攜手曾直接或間接受中國經濟脅迫影響的澳洲、日本與台灣等盟友聯手抗中，以證人身分出席的澳洲前總理莫里森則直指北京當局在澳洲政壇變天後在外交上改採懷柔策略，然其欲削弱美國在印太地區影響力以及讓西方民主國家對其威脅視而不見等目標，並未改變。

拿台灣鳳梨酥、澳洲葡萄酒佐證 籲盟友團結

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眾院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨聯邦眾議員穆勒納爾在這場名為「團結一致：反制中華人民共和國對民主政體經濟脅迫的策略」的聽證上說，中國拿市場准入當籌碼，運用關稅、監管措施與外交恫嚇，針對為人權或國家主權發聲的行動，對民主國家進行打壓，苦主包括曾因呼籲新冠病毒溯源而遭北京當局對葡萄酒等商品設限的澳洲，以及在台灣設立辦事處後遭中國貿易禁運的立陶宛。

穆勒納爾呼籲，美國必須加倍推動讓北京最為忌憚的行動，包括與夥伴加強印太地區的協調合作；該委員會的首席民主黨人、聯邦眾議員克利什納穆希則秀出台灣在澳洲遭北京貿易報復後採購的澳洲葡萄酒，以及用一度遭中國禁止進口但日本需求大增的台灣鳳梨做的鳳梨酥，直言美國若能與澳洲、台灣、日本及其他朋友團結合作，就能對抗中國脅迫。

澳前總理籲讓台加入CPTPP

澳中關係在莫里森執政時陷入低潮；但隨著莫里森敗選澳洲變天，中國也改變其對澳外交策略，「包括放棄經濟與外交上的霸凌與脅迫，改採更具誘導性、帶有魅惑與奉承的交往…儘管如此，中華人民共和國仍然持續在自認合適時，毫無悔意地以軍力恫嚇澳洲。莫里森說，中國的外交策略雖有所變化，然其目標卻未變，就是孤立美國在印太地區的影響力，以及削弱對抗北京構成的潛在安全威脅的努力。莫里森也提到，若美國沒加入跨太平洋夥伴協定（TPP），絕對不能讓中國加入，而「第一個應該被批准加入的就是台灣」。

莫里森還引用澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」民調結果、顯示澳洲對與中國的經濟夥伴關係的重視，多年來首度超越對中國所構成的對安全威脅的擔憂。莫里森說：「這就是中國共產黨的目標，讓西方民主國家對其所構成的威脅視而不見。」

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