泰柬邊境爭議、衝突一次看

泰國東北部素輦府的居民緊急避難。（美聯社）

2025/07/25 05:30

●邊界爭議造成週期性緊張

泰國與柬埔寨共享約817公里的陸地邊界，爭端由來已久，導致兩國關係週期性緊張。爭議主要源於1907年法國殖民時期繪製的一張地圖，界定泰柬邊界。柬埔寨依此做為領土主張依據，泰國則對地圖部分內容提出異議。

最突出的暴力衝突，發生在擁有千年歷史的普里維希神廟（Preah Vihear temple，又稱柏威夏寺或隆端寺）周邊。1962年，國際法院（ICJ）裁定該古廟區域主權屬於柬埔寨，導致泰柬關係惡化。

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2011年，泰柬軍隊多次爆發衝突，導致約20人喪生、數千人流離失所。柬埔寨再次將案件提交國際法院，國際法院於2013年再次確認裁決有利於柬埔寨。但泰國拒絕承認國際法院的管轄權。

●近期爭端導致情勢升高

2025年5月，泰柬部隊在爭議邊界地區短暫交火，造成1名柬埔寨士兵喪生，雙方互相指責，緊張情勢升高。儘管兩國事後均同意降溫，但雙方民族主義情緒高漲，均增派軍力對峙。

●擴及經濟與外交關係

柬埔寨禁止泰國電影與電視節目，停止進口泰國燃料、水果及蔬菜，並抵制部分泰國的國際網路鏈接與電力供應。泰國加強邊界管制，幾乎全面禁止通行，並威脅切斷對柬埔寨的電力和網路供應。

●衝突導致泰國政局動盪

泰國總理貝東塔與柬埔寨前總理韓森通電話的內容外洩，貝東塔在電話中對韓森畢恭畢敬，並批評泰國軍方高層，引發泰國民族主義者怒火，貝東塔遭到停職調查。貝東塔之父、泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）與韓森曾是多年好友，但因兩國邊界爭端而疏遠。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

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