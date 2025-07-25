泰柬邊境駁火 14年來最嚴重

柬埔寨發射的火箭擊中泰國四色菊府一座加油站，波及緊鄰的便利商店。（法新社）

2025/07/25 05:30

柬火箭襲擊非軍事設施 泰出動F-16轟炸

〔編譯林家宇／綜合報導〕泰國與柬埔寨廿四日爆發邊境十多年來的最血腥軍事衝突，雙方都指責對方率先發動攻擊。柬埔寨向泰國發射了火箭和炮彈，泰國軍方則出動F-16戰機進行空襲。本次衝突在泰國已造成至少十二人喪生，多數為平民。柬埔寨方面尚未公布傷亡情況。此次衝突的導火線是廿三日在邊境發生的地雷爆炸事件，造成五名泰國士兵受傷，其中一人斷腿。

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柬武裝部隊進入主權爭議神廟周邊

此波衝突最先發生在具主權爭議的大塔牟神廟（Ta Moan Thom）遺址附近，泰國軍方稱柬埔寨部署偵查無人機後派遣重武裝部隊進入神廟周邊地區，並朝兩名泰軍開火，使用包含火箭發射器等多種武器。素輦府一處民眾住家遭炮彈擊中，造成兩人喪生，泰國當局已從八十六座村莊疏散四萬居民至安全地點。

泰國軍方表示，戰鬥集中在六個地點，地面部隊和坦克與柬埔寨部隊爭奪領土控制權，傷亡最慘重地區為東南部邊境的四色菊府（Sisaket），一座加油站遭到火箭襲擊，附設的便利商店冒出濃煙。當地官員表示，大多數死者是在當時正在店內的學生，至少有六人死亡。

已釀12死 泰關邊境 促公民快離開柬

泰國衛生部表示，迄今有一名士兵和至少十一名平民喪生，三十五名平民受傷。衝突發生後泰國政府關閉與柬埔寨邊境，泰外交部指控柬國攻擊軍事及醫院在內的非軍事設施，敦促本國公民盡快離開柬埔寨。

據泰國軍方說法，空軍出動六架F-16，對兩個柬埔寨地面軍事目標進行打擊，成功摧毀一處目標。泰國代理總理普譚指出，泰國沒有對柬埔寨宣戰，在戰鬥停止之前，不可能與柬埔寨進行談判。

柬國國防部稱F-16朝道路投擲兩枚炸彈，強烈譴責泰方對柬埔寨主權及領土完整魯莽且粗暴的軍事侵犯，但拒絕回應傷亡情況。柬國外交部指泰國無端實施空襲，呼籲對方撤軍，避免任何進一步激化緊張情勢的行動。

翡翠三角爭端升級 柬籲泰國撤軍

這次戰鬥意味兩國在被稱為「翡翠三角」地區的長期以來的爭議出現重大升級，該地區位於泰國、柬埔寨和寮國三國交界處。泰柬邊境爭端可追溯至一九○七年，雙方雖試圖以外交管道處理，包括透過國際法院介入，卻始終沒能達成共識。最近一次死傷衝突發生在二○一一年，當時經過七天戰鬥，造成至少十五人喪生和大量民眾流離失所後宣告停火。

直到今年五月底一名柬埔寨士兵遭殺害，兩國邊境爭端再次惡化。廿三日一名泰國士兵遭炸斷右腿，泰方指控柬埔寨在爭議區域埋設地雷所導致，宣布降低兩國外交層級，召回駐柬大使並驅逐柬駐泰大使；金邊否認指控，稱是因為士兵偏離道路才觸發殘留的未爆地雷。

柬國總理韓馬內要求聯合國安理會召開緊急會議，以阻止泰國軍事侵略。他表示，柬國正積極尋求和平公正的法律途徑，試圖透過雙邊和國際機制解決邊界議題。

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