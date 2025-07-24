2016年「通俄門」情資爆作假 川普控歐巴馬叛國

美國總統川普公開指控前總統歐巴馬捏造情報、涉嫌叛國，歐巴馬辦公室也罕見回應，痛斥此舉只是川普試圖轉移「艾普斯坦文件」事件焦點的策略。（路透檔案照）

2025/07/24 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普近日因白宮處理「艾普斯坦文件」事件遭致包括其死忠支持者在內的激烈批評。不過，川普廿二日把焦點轉向他與民主黨的宿怨二○一六年總統大選「通俄門」事件，援引該事件的最新調查報告，公開指責前總統歐巴馬捏造情報、涉嫌叛國。對此，歐巴馬辦公室罕見回應，痛斥指控荒謬，只是川普試圖轉移焦點的策略。

川普是在橢圓型辦公室與菲律賓總統小馬可仕會談期間接受訪問時，將媒體對已故富豪淫魔艾普斯坦相關的追問形容為「獵巫」，並隨即將矛頭指向歐巴馬政府，聲稱國家情報首長加巴德在十八日發布的報告揭露歐巴馬曾試圖策動「針對他的政變」，且前國務卿希拉蕊．柯林頓也共同參與。

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加巴德表示，解密文件顯示歐巴馬及國安團隊「捏造並政治化情報，為一場持續多年的針對川普總統的政變奠定基礎」。報告暗示，在二○一六年冬季，情報官員在白宮壓力下，將原本認為俄羅斯未能發動重大駭客行動破壞選舉基礎設施的評估，改為認定俄羅斯試圖幫助川普、打擊民主黨候選人希拉蕊。

川普進一步點名希望司法部對包括歐巴馬、前總統拜登、前聯邦調查局（FBI）局長柯米與前國家情報首長克萊伯等人展開刑事調查。他聲稱歐巴馬「已直接被抓到」，「他（歐巴馬）有罪。這就是叛國。」

歐巴馬辦公室斥荒謬 控川普意圖轉移焦點

歐巴馬辦公室隨即回應，發言人羅登布希表示，這些指控「荒謬且毫無根據」，只是試圖轉移焦點的拙劣手段。

根據「華盛頓郵報」指出，加巴德所依據的證據極其薄弱，與參院情報委員會、特別檢察官及情報機構的結論相矛盾。當年這些發現也在參院情報委員會二○二○年的跨黨派報告中得到確認，當時同意報告的委員會主席正是現任國務卿魯比歐。

歐巴馬一向是川普攻擊的重點目標。川普廿一日在其社群媒體平台「真實社群」發布一段似是透過人工智慧生成的影片，顯示歐巴馬被FBI探員推倒在地並在橢圓型辦公室內被捕。

在川普指責歐巴馬後，有關他與艾普斯坦的新報導持續曝光。「有線電視新聞網」（CNN）公布艾普斯坦一九九三年出席川普與第二任妻子梅普爾斯婚禮的照片；此外，一九九九年在紐約「維多利亞的秘密」內衣秀的影片顯示，兩人在活動前有說有笑。白宮隨後發表聲明，抨擊CNN斷章取義擷取影片和照片，「令人作嘔」。

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