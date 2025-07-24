歐盟示警中俄同步侵略 2027年最危險

歐盟執委會國防執委庫比柳斯強烈警告，世界「最危險時刻」最快可能會在2027年到來，因為中國和俄羅斯會協調發動侵略行動，使西方防禦體系不堪負荷。（歐新社檔案照）

2025/07/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟執委會國防執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）近日訪問華府期間，提出強烈警告：世界「最危險時刻」可能最快二○二七年來臨，因為中國、俄羅斯或許會協調發動侵略行動，以使西方防禦體系不堪負荷。

使西方防禦體系不堪負荷

「福斯新聞」廿二日報導，主管國防和太空事務的庫比柳斯廿一日在華府表示，「最危險的時刻可能會是在二○二七年，俄羅斯、中國在這時候可能以經協調的方式，發動侵略行動」。這番談話呼應北約歐洲盟軍統帥、美國空軍中將格林克維奇日前的說法。兩人的談話都凸顯二○二七年可能是「燃點」之年，莫斯科和北京在這一年發動的同步軍事行動，有可能使跨大西洋聯盟國防能力緊繃到極限。

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北約盟軍統帥：準備同時打兩場戰爭

格林克維奇上週在德國威斯巴登舉行的軍事和國防工業領袖會議上，也警告北約的美國和歐洲盟邦，必須為同時打兩場戰爭，與中俄兩線作戰做好準備：一場可能是在歐洲，若俄國升高在烏克蘭或者東歐的行動，另一場是在太平洋，若中國國家主席習近平發動侵台行動。他說，「歐洲的戰爭，可能與太平洋的戰爭同時發生」，為此，「我們需要一切可能的裝備、設備和彈藥」；他也強調，準備時間不多，「時間至關重要」，必須「迅速行動」。

這些警告都與美國國防圈對於所謂「戴維森窗口」與日俱增的憂心一致。所謂戴維森窗口指的是，前美軍印太司令戴維森二○二一年在國會指出，中國有可能在二○二七年或之前以武力統一台灣，之後這個時間點被廣泛引用，成為為印太可能的危機做好軍事規劃的一個時間指標。

在美國愈加將戰略注意力轉向印太之際，負責落實歐盟「歐洲再武裝」計畫的庫比柳斯，此行訪問華府，是要評估歐洲國防能力的潛在弱點。他說，歐盟認識到，就更長期觀點而言，美國「有權也有理由」，將焦點轉向印太，以削弱中國正在崛起的軍事力量，而歐洲需要強化自身國防能力。

目前美國在歐洲駐軍八萬多人，但是隨著五角大廈施壓歐洲盟邦，承擔更多自身防衛責任，外界廣泛預期美國駐軍會在未來幾年減少。

庫比柳斯表示，歐盟成員國正積極做準備，因應美國在歐陸的軍事部署態勢轉變，不僅要負擔自己的防務費用，也要打造自己的防衛能力，他強調，歐盟已降低對美製武器的依賴度，總進口量所佔比率從六十％，降低到四十％，並且希望透過增加本地生產來進一步降低此依賴度。

另外，他也談到援助烏克蘭，表示歐洲與美國展現團結一致立場，堅定且協調一致地支持烏國至關重要，因為中國也正密切關注，並以此推測國際社會對於中國若侵台，可能會有的反應，「我們必須明確表達對烏克蘭的支持，（因為）中國正在觀察」。

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