石破執意留任 加速黨內問責反制

日本首相石破茂23日罕見地邀請自民黨3大老舉行會談，會後強調無意辭職。（路透）

2025/07/24 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕日本自民黨人要求總裁石破茂辭職的聲浪愈來愈大，這兩天陸續有青年局、地方黨部表態要求石破立即辭職，並強調「這是最後通牒」。而由於石破執意留任，更激烈的「罷免總裁」行動，也在緊鑼密鼓地串聯中。

美國總統川普突然宣布，美日關稅談判達成協議，有日本媒體解讀，這是川普為石破準備的下台階，讓選後遭到逼宮的石破，可以不失顏面地優雅退場。日媒廿三日上午紛紛報導，石破計畫在近期辭職，但石破下午與麻生太郎等三位黨內大老會談後，卻否認辭職傳聞，會談中甚至沒有提及自身去留問題。

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這個轉折讓日媒大翻車，也引發民眾譁然，為黨內不滿情緒增添柴火。參議院大選後，高知縣和茨城縣黨部已決議向黨中央提出石破退任的要求。

北海道黨部廿三日發出請願書，要求石破必須做出黨員和支持者能夠接受的決定。神奈川縣黨部透過正式文書，要求幹事長森山裕檢討責任，被視為變相表態要求石破下台。青年局廿三日在黨中央與全國各地方青年局代表舉行視訊會議，會中要求石破立即下台，並召開「兩院議員總會」進行問責。

石破預定八月六日和九日出席在廣島和長崎舉辦的原爆之日和平紀念活動，十五日終戰日紀念活動，據傳石破將會發表「終戰八十週年」談話，引起各方警惕。前首相安倍晉三在十年前發表「終戰七十週年」談話時即已表明，「未來的世代毋須一再道歉」，但石破似乎想打破這項默契。保守派也擔心重蹈「村山談話」（戰後五十週年）的覆轍，因此要阻止石破做到八月十五日。

石破在美日關稅談判敲定後仍執意留任，讓黨內反對勢力意識到，石破不可能主動辭職，因此將採取非常手段反制，即依照黨章發動實質「罷免總裁」。

舊茂木派的十位成員已展開連署，準備提案要求盡快召開兩院議員總會。據了解，除了舊茂木派，還有麻生派、舊二階派和舊安倍派的中生代議員，以及國會新生代集團都在奔走，只要達到議員總數三分之一連署即可提出。

另一方面，罷免總裁需要有半數黨籍國會議員和地方黨部代表同意。讀賣新聞調查顯示，四十七個都道府縣地方黨部中，有十七個認為石破應該辭職，持反對意見的只有兩個。

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