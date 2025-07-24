否認辭職 不甩逼宮 石破拒不下台

儘管面臨自民黨內部逼退聲浪，日本首相石破茂23日仍堅稱將繼續執政。（路透）

2025/07/24 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕儘管面臨逼退聲浪，日本首相石破茂廿三日下午與麻生太郎、菅義偉和岸田文雄等三位前首相會談後，向媒體重申繼續執政的意願。對於媒體報導他將辭職的傳聞，石破嚴正表示，「並非事實」，並強調為了迅速解決政策問題，不能製造政治空窗期。

與前3任首相會談 重申繼續執政意願

另一方面，自民黨幹事長森山裕表示，本月廿八日將召開由黨籍國會議員參加的「兩院議員懇談會」，石破將當面聽取黨籍議員的意見。

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石破在參院大選落敗後宣布留任，在黨內引發強烈反彈，黨內中生代議員和地方黨部串聯「罷免總裁」的行動，在選後迅速展開，逼宮壓力急速加大。陷於孤立無援狀態的石破，邀請自民黨三大老舉行會談，希望透過當面說明留任的理由，以取得諒解。

關稅協議已成 無留任理由

這場會談共進行一小時廿分鐘，幹事長森山裕也出席。日媒指出，石破茂和三位前首相在黨中央舉行會談，非常罕見。森山在會後表示，「我們有著強烈的危機感，黨內絕對不能出現分裂」。

美國總統川普在美東時間廿二日晚間宣布，美日關稅談判達成協議，新的十五％稅率比七月八日關稅信函通知的廿五％，降低十個百分點。由於「美日關稅談判處於關鍵時刻」是石破執意留任的主要理由之一，既然關稅談判已達成協議，石破留任最大理由也已不存在。

石破上午九點多受訪時表示，將依據談判結果對自身去留做出判斷，但在徹底研究協議內容之前，無法發表評論。然而，不到兩小時後，每日新聞報導，石破擬於八月底前宣布辭職，其他媒體也相繼跟進報導。讀賣新聞中午更發行號外，指稱「石破將於本月內辭職」。

短短三個小時內，日媒的消息混亂，讀賣報導還提到，石破下午與三大老的會談，將說明辭職的想法，黨中央也在研究新總裁的選舉日程。但這些相關報導，均遭石破否認，「並非事實」。

美日關稅達成協議，再加上日媒報導石破即將辭職，日本股市廿三日大為振奮，日經平均指數強勢反彈，收在四一一七一．三二點，比前一天上漲一三九六．四○點，漲幅三．五一％，創下今年新高，也是繼去年七月以來，收盤價首次站回四一○○○點區間。

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