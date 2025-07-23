YouTube Q2砍1.1萬中俄大外宣帳號

（美聯社檔案照）

2025/07/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路巨擘谷歌（Google）廿一日宣布，負責監控和打擊全球影響力行動的威脅分析小組（TAG），今年第二季下架近一．一萬個與中國、俄羅斯等國政府宣傳相關的影音平台YouTube的頻道及其他帳號，以全面打擊日益猖獗的網路假消息和影響力滲透活動。

據報導，第二季被移除的頻道，有逾七千七百個與中國有關，內容大多以中、英文呈現，主要是宣傳中國、讚揚中國國家主席習近平，以及評論美國外交事務。另有兩千多個頻道與俄國相關，這些頻道使用多種語言傳播支持俄國的訊息，同時批評烏克蘭、北大西洋公約組織（NATO）和西方國家，且部分內容與俄國政府支持的實體和顧問公司有關聯。

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光是在五月，Google就刪除俄國官方媒體「今日俄羅斯」（RT）相關的廿個YouTube頻道、四個廣告帳號及一個部落格。RT曾被指控在去年美國總統大選前，向知名保守派網紅支付社群內容費用，試圖左右輿論。在俄國二○二二年二月入侵烏克蘭後，RT的主要頻道就已遭到YouTube封鎖。

除了中俄，Google還刪除與伊朗、亞塞拜然、土耳其、以色列、羅馬尼亞和迦納等國有關的影響力宣傳平台。這些內容多針對政治對手，並涉及以色列和巴勒斯坦衝突和國內選舉等議題。例如，四五七個亞塞拜然相關的頻道因宣傳親亞塞拜然言論，同時批評亞美尼亞和國內批評者而被刪除。伊朗被刪的平台通常支持伊朗政府和巴勒斯坦，同時批評美國、以色列和西方國家。

Meta刪千萬假帳號

今年第一季，Google已移除逾二．三萬個帳號，整個上半年的帳號移除總數已超過三萬個，反映出這類行動的規模不斷擴大。此外，社群平台龍頭Meta最近也宣布刪除一千萬個旨在冒充大型內容創作者的假帳號，這些行動是Meta減少垃圾郵件和誤導性內容的更廣泛舉措的一部分。

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