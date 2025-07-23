外媒︰黃仁勳成「川普新寵」 北京盼牽線華府

外媒指出，輝達執行長黃仁勳在華府的影響力，已超越馬斯克。圖為黃仁勳（右）4月與川普會面。（路透檔案照）

2025/07/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳近日訪問中國，在當地掀起熱潮，除了出席各大活動，還接受中國官方媒體「央視」專訪，備受當局禮遇。德國產經媒體「商報」（Handelsblatt）、美國網路財經媒體CNBC與日本媒體「日經亞洲」不約而同以專文分析，指黃仁勳在華府的影響力已超越全球首富馬斯克，北京更把注意力轉向黃仁勳，視其為與川普政府建立關係的新人選。

據「中央社」引述，商報的「川普觀察」專欄近期刊登題為「總統的新寵CEO」專文，描述美國總統川普與黃仁勳近來的關係達到高峰。撰文的駐舊金山記者索亞雷斯指出，黃仁勳從工程師轉變為能在白宮發揮影響力的科技要角，還獲得「川普耳語者」封號，取代過去扮演此一角色的蘋果執行長庫克。

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索亞雷斯指出，與川普關係密切的企業領袖，容易在政治立場大相逕庭的矽谷引起反感，黃仁勳卻是例外之一。雖然行事仍明顯以輝達利益為重，甚至被視為機會主義者，但其工程師特質及理性說服策略，能夠在川普政府內建立信任的同時，維持在科技業的正面形象，這是連Meta執行長札克伯格也無法取得的成果。

「日經亞洲」引述專家看法，指北京視商業領袖為對抗華盛頓安全事務鷹派的緩和力量，結合明星魅力與戰略意義的黃仁勳，如今被部分中國分析師視為北京偏好的對美橋梁。

對中依賴較低 不需過度傾中

熟悉輝達中國業務的商界人士指出，與馬斯克相較，輝達對中國市場依賴程度不若電動車廠特斯拉，黃仁勳亦不需要如馬斯克般過度傾向中國，與官員建立關係。

CNBC引述分析師看法，指輝達因掌握全球人工智慧（AI）革命的核心晶片技術，使其在美中科技競爭中處於關鍵地位。黃仁勳透過積極遊說，成功促使美國政府放寬對中國的H20晶片出口限制，被視為黃仁勳政治影響力上升的象徵。

黃仁勳今年多次與川普會面，並隨其出訪中東，促成與阿拉伯聯合大公國的大規模AI晶片交易。他主張限制美國晶片出口反而會促使中國發展本土替代方案，不利美國科技領先地位。此論點與川普政府「AI與加密貨幣沙皇」塞克斯（David Sacks）的觀點一致，進一步影響政府決策。

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