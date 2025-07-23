美海纜交由中企維護 美議員憂風險

今年2月，多哥籍的中資背景權宜輪「宏泰」貨輪，涉嫌拖斷台澎第3海纜，遭海巡署派員押返台南安平港，不排除為中國灰色地帶侵擾行動。（美聯社檔案照）

2025/07/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著台海、波羅的海等地區的海底電纜不斷被破壞，美國聯邦眾議院三名共和黨籍議員廿一日要求多家美國科技公司高層說明防護措施，尤其這些公司仰賴的海纜幾乎都由中國企業維護。與此同時，美國網路安全公司「記錄未來」（Recorded Future）警告，萬一台灣周邊爆發衝突，中國也可能阻止維修船前往修復受損海纜，建議進行全面壓力測試。

促科技業高層 說明防護措施

華府近年一直對承載九十九％國際網路流量的四百多條海纜網絡，可能遭遇中國和俄羅斯威脅示警。眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾、西門內斯（Carlos Gimenez）和塞爾夫（Keith Self）等議員，致函Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、亞馬遜和微軟等企業執行長，就中英海底系統有限公司（SBSS）、華為海洋、中國電信和中國聯通等中企，持續為這些美企直接或間接參與營運或擁有的海纜系統提供維護或服務，是否存在國家安全風險。

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美智庫︰若爆衝突 中方恐阻台灣修海纜

信中指出，美中戰略競爭特別委員會正在審查外國敵對行為者在多大程度上公開或秘密地對海纜系統關鍵薄弱環節進行破壞，並希望上述美企在下月八日前通報是否知曉任何電纜維修或維護過程中存在疑似硬體篡改、光訊號竊聽、訊號異常失真或其他運作異常情況。信中還寫道，愈來愈多證據表明，中俄可能協調針對波羅的海、印太等地的海底基礎設施採取惡意滑動。

「記錄未來」情報研究部門Insikt Groupy在十七日發布的報告也指出，台灣逾九成網路頻寬依賴海纜，儼然「數位生命線」，但鑑於中國海警頻繁阻止菲律賓向南海具主權爭議、實際由菲國控制的島礁進行物資運補，一旦台灣周遭緊張局勢升級或爆發敵對行動，中方也可能如法炮製，阻止維修船前往修復台灣附近受損的海底基礎設施。

去年以來，台灣周邊有五起海纜受損事件，其中四起涉及與中俄有關的船隻。這些船隻在可疑情況下運作或所有權結構不明，因此難以將電纜受損事件歸咎於國家主導的破壞行動。雖然不能排除意外造成，但海纜系統確實易受拖錨等「低技術性」策略鎖定，且容易脫罪。

報告指出，中國正為未來軍事入侵台灣進行準備，加上美中關係惡化，中方可能進一步採取針對海纜系統的物理攻擊與情報蒐集行動，建議公私部門的合作夥伴強化對海纜基礎設施的即時監控與安全措施，以及進行全面壓力測試，這對提升系統韌性並防範「低發生機率但高衝擊」的事件至關重要。

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