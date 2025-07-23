美防長會菲總統︰擴大軍援抗中

美國國防部長赫格塞斯（右）21日在五角大廈迎接來訪的菲律賓總統小馬可仕（左），承諾加強軍事資源嚇阻中國侵擾。（美聯社）

2025/07/23 05:30

小馬可仕訪美與川普領袖峰會 討論國防安全、關稅議題

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕赴美展開三天訪問行程，廿一日分別與國防部長赫格塞斯與國務卿魯比歐會面。對中國立場強硬的兩人皆向菲方承諾，華盛頓將捍衛作為長期盟友的菲律賓，並擴大挹注軍事資源嚇阻北京。

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赫格塞斯在五角大廈接待小馬可仕並召開雙邊會談，兩人皆重申對「美菲共同防禦條約」承諾，並商討兩國在印太地區共同關切的安全事務。赫格塞斯讚揚美菲同盟關係從未如今日般強大且必要，「我們一同維繫對共同防禦條約的承諾。這項條約涵蓋對我們在包括南海的太平洋任何一處武裝部隊、飛機或海岸防衛隊在內的公共船隻之武裝攻擊」。

亞太區域為美國認定的首要戰場，赫格塞斯說，美國將與菲國及其他志同道合的國家合作，推動總統川普的「以實力謀和平」議程，「我們不尋求衝突，但我們會做好準備且意志堅決」。

赫格塞斯在會中提及逾廿國參與的「肩並肩」（Balikatan）軍演，「透過深化聯合行動及擴展聯合演訓，我們在強化真實嚇阻及維護自由開放亞太區域進展迅速」。除了軍事演習，「我們還部署了新的尖端飛彈及無人系統，重新活化我們的國防產業基礎」、「我們必須一同為和平打造具有真實嚇阻力的強力之盾，確保兩國的長期安全與繁榮」。

小馬可仕會魯比歐 皆強調印太和平

二○一六年，美國首次在「肩並肩」演習中出動海馬士多管火箭系統（HIMARS），近年又將「泰風」（Typhon）中程飛彈系統和「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）留置菲國，被視為旨在嚇阻中國。

小馬可仕對美方致謝，認為美菲在維護南海，甚至遠及整個印太的和平及穩定上做出重大貢獻。菲律賓海軍發言人崔尼代廿二日則說，菲國軍方歡迎所有理念相近國家發表聲明和採取行動，支持菲律賓在南海爭議上的立場。

小馬可仕同日與魯比歐的會晤中，兩人強調維護印太區域和平穩定的美菲堅定同盟關係重要性，並討論關於呂宋經濟走廊（LEC），藉由強化供應鏈及促進兩國經濟成長等美菲共同優先議題。

小馬可仕廿二日與川普舉行領袖峰會，除涉及南海、印太區域的國防安全事宜，關稅預料也會是重點項目。川普政府已提出若兩國無法達成協議，將於八月一日起對馬尼拉課徵廿％關稅。

小馬可仕廿日啟程時表示，他會向川普傳達菲方準備好協商能夠確保互惠的雙邊貿易協定。

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