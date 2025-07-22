14人參選9人達陣 安倍派秀硬實力

舊安倍派日本參議員森雅子（右）去年曾訪台。（資料照，高協提供）

2025/07/22 05:30

自民黨逆風時期 殺出血路

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕自民黨安倍派曾是黨內最大派閥，歷經龍頭安倍晉三遇刺，又因政治獻金申報不實風波，派閥被迫解散，這次舊安倍派共有十四人投入參議院，結果有九人當選，值此自民黨的「逆風」時期，安倍派還是展現了硬底子的實力。

這次投入參院選戰的舊安倍派十四名候選人，包括高橋春美（當選）、森雅子（當選）、宮本周司（當選）、酒井庸行（當選）、吉川有美、西田昌司（當選）、加田裕之（當選）、堀井巖（當選）、北村經夫（當選）、長峯誠等十人為選舉區，赤池誠章、石田昌宏、杉田水脈和橋本聖子（當選）等四人為比例選區。高橋春美曾為北海道知事，森雅子為前法務大臣、橋本聖子為前奧運擔當大臣。

請繼續往下閱讀...

十四人中有十人涉及政治獻金申報不實風波，由於黨中央認定他們均已向參院政治倫理審查會善盡說明義務，因此全部提名，但執政聯盟的公明黨為了明哲保身，僅對其中三人聯名背書。在自民黨選情陷入低迷、新興政黨搶食保守派支持者選票的逆風下，十四人當選九人實屬不易。

安倍派的正式名稱為「清和政策研究會」（簡稱清和會），是在一九七九年由前首相福田赳夫創立，二○○○年後出過森喜朗、小泉純一郎、安倍晉三和福田康夫等多位首相，可說是自民黨的首相搖籃，全盛時期會員超過百人，也是黨內最大派閥。日本習慣以派閥龍頭的姓名做為派閥的簡稱，因此安倍在二○二○年辭去首相回歸派閥後，清和會又稱為「安倍派」。

派系遭岸田、石破接連整肅

安倍晉三在擔任自民黨總裁後退出派閥以保持中立，因此即使他擔任總裁八年，領導自民黨橫掃六次眾、參議院大選，安倍派人馬也持續壯大，但他仍無法插手安倍派的事務，派系出現政治獻金申報不實問題，也是他在回歸派系後才發現並制止，可惜二二年他遇刺身亡後，安倍派群龍無首，派系小金庫的陋習故態復萌，最後在二三年底大爆發，成為動搖國本的醜聞。

派系小金庫重創自民黨形象，前總裁岸田文雄下令解散派閥，新任總裁石破茂則順勢整肅異己，在眾議院參選提名上做了差別處理，安倍派成員幾乎全被列入黑名單，許多人也因此中箭落馬。盛極一時的安倍派在選後，成員從近百人降至五十人以下。安倍派去年一月宣布解散，今年六月向總務省提出正式解散。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法