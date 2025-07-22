吸保守派選票 日本抗中挺台新秀崛起

主張反中國滲透的參政黨，是這次日本參院選舉的大黑馬，圖為黨魁神谷宗幣。（歐新社）

2025/07/22 05:30

中國裔石平 主張台日軍事合作

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕自民黨在這次參議院選舉中失利，不少抗中友台的保守派要角落馬，但隨著保守派選票流向新興小黨，在自民黨之外也誕生許多新秀，未來在日本政府制定對中政策時，可望發揮監督力量，這些人也很可能成為新一代的抗中挺台潛力股。

在這次選舉中，可以感受到許多候選人更勇於表達抗中立場，例如以無黨籍身分參選、在華文圈被稱為「日本反送中第一人」的平野雨龍，她在參選爆炸的東京選區雖然落敗，但拿到廿三‧五萬多票。平野「抗中」的訴求極為鮮明，在以往可能會遭到左派媒體以「散播歧視言論」為由加以撻伐，但這次似乎並未成為主要標的。

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因為這次有太多候選人提出類似或更激進的主張，例如已歸化日本的中國裔評論家石平，這次以日本維新會比例代表當選參議員，他是在六四天安門事件後逃到日本，以強烈的反中立場與親日、保守言論聞名。石平多次公開挺台，主張「日本應與台灣建立準軍事合作關係」。

大黑馬參政黨 反中滲透獲共鳴

再如知名歷史小說家百田尚樹，雖被左媒視為極右派，但在保守派陣營極具人氣和影響力。百田強烈反中，視中共為最大威脅，直言批評日本的親中政客，對台灣高度友好，主張日本應全力支持台灣自衛。百田這次以比例代表當選，同黨當選的還有知名的保守派政論家、律師北村晴男。

參政黨是這次選舉的大黑馬，黨魁神谷宗幣喊出「日本人優先」，將長期存在於日本社會的外國人問題提上檯面，其中涉及「反中國滲透」的主張，獲得極大共鳴。

參政黨在參選爆炸的東京選區提名女性爵士歌手SAYA參選，結果拿下第二高的六十六‧八萬多票，僅次於自民黨提名的前體育廳長鈴木大地。SAYA不僅是歌手，也以「歌手主播」身分成為保守派網路政論節目主持人，在保守派陣營具有極高人氣，反中色彩也很鮮明。

今年從日本維新會退黨加入參政黨，並以比例代表連任成功的梅村瑞穗，在維新會時期就是對中強硬派，曾明確表示「台灣有事即日本有事」。

這些日本政壇新秀，都算是檯面上較有話題性的人物，還有很多非自民黨候選人，在這次選舉中提出抗中主張，就像台灣罷團志工一樣，走出既有的政治框架，到處都是豪傑，而他們會受到保守派或是年輕、非同溫層選票的支持，也代表他們的主張受到日本社會重視與支持。

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