學者︰少數領軍「懸浮國會」 石破且戰且走

國策研究院與當代日本研究學會昨舉辦「2025年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望」座談會。（記者黃靖媗攝）

2025/07/22 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本參議院選舉結果出爐，執政黨自民黨未能保住過半席次。學者分析，日本將出現史上罕見的「懸浮國會」狀態，石破茂不願下台，也是因為知道下台無法改變任何事情，即使出現接棒首相，也只是「砲灰」。

接任人選恐成「砲灰」

國策研究院與當代日本研究學會昨日舉辦「二○二五年日本參議院選後的政治轉折與台日關係展望」座談會。當代日本研究學會副會長何思慎指出，參院敗選代表日本將出現參、眾兩院皆由少數領軍的「懸浮國會」狀態，為日本政治史上罕見。

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何思慎指出，石破不下台，是因為知道現在下台無法改變任何事情；即使現在下台，接棒的首相也只是「砲灰」。他認為，石破會暫時續擔任，且戰且走。

國策研究院副院長郭育仁分析，日本政治從二次世界大戰後至今，只圍繞在自民黨實力消長，而非在野黨興衰；自民黨衰弱時，其他在野黨會更弱，而自民黨目前因為錢權醜聞、米價、消費稅、關稅等議題逆風而行。

郭育仁認為，石破選後若未下台，將是日本戰後唯一一位，在兩次國會選舉失敗後，卻沒有下台的首相，「將立下日本政治臉皮厚度的新典範」。

當代日本研究學會常務監事、高雄大學政治法律學系主任楊鈞池認為，參院選舉結果呈現日本民意對現任執政者表現的評估，若在這次參院選舉後，自民黨沒有推動改革，預期下一次眾議院選舉，自民黨成績也會不佳。

針對主張「日本優先」的極右派「參政黨」在本次參院選舉中崛起，郭育仁說，由於日本社會不具備多黨政治的社會基礎，參政黨的崛起應只是曇花一現。

楊鈞池分析參政黨崛起因素指出，參政黨在選舉期間利用網路直播，吸引許多年輕選民，且部分原先支持自民黨的保守勢力流失，轉投參政黨；參政黨的興起，反映出日本許多選民對既有政黨、傳統媒體的不信任。

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