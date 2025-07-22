美眾院通過「誠實地圖」法案 禁國防部將台灣納入中國地圖

美國眾議院18日通過國防部撥款法案，共和黨籍眾議員帝芬尼提出修正案，禁止國防部展示將台灣納入中國的地圖，獲口頭無異議通過。（中央社）

2025/07/22 05:30

「中國是中國，台灣是台灣」

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦眾議院十八日通過二○二六財政年度國防部撥款法案，共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）提出與台灣相關的修正案，禁止國防部展示將台灣納入中國的地圖，獲口頭無異議通過。這是眾院繼要求國務院後，再次通過法案規定行政部門展示「誠實地圖」，以反映「中國是中國，台灣是台灣」的現實。

上屆國會也曾通過規範國務院

這項修正案指出，「本法所撥款或以其他方式提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何將台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島或蘭嶼，描繪為中華人民共和國領土一部分的地圖」。

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帝芬尼在表決前呼籲其他議員支持這項修正案，並強調眾院在上屆國會的國務院撥款法案中也通過類似修正案，「今天的修正案只是將這項政策擴展至國防部」，「因為我們都很清楚，台灣現在不是，也從未屬於共產中國」。

帝芬尼強調，一九七○年代以來，美國的「一個中國政策」認知（acknowledge）北京對台灣毫無根據的主權主張，「我們應該摒棄」這種過時且不誠實的政策。儘管這項修正案不會終結「一中政策」，但至少要求使用的地圖以反映「中國是中國，台灣是台灣」的簡單現實。

友台的帝芬尼二○二一年開始推動禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何將台灣納為中國一部分的地圖，被納入二二財年支出法案，並於兩院成功闖關，經時任總統拜登簽署成法，但文字調整為「禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何『不正確標示』台灣領土的地圖」。

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