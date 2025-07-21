中國詐團誆美國人 去年騙逾1470億元

（路透）

2025/07/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）十八日發布報告指出，自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，美國民眾已淪為中國詐騙集團的首要目標，光是去年被騙取的金額，可能就遠遠超過五十億美元（約一四七○億台幣），比前一年成長四十％以上，但美國對這類威脅的反應「支離破碎、資源不足」，可能會導致更多美國人受害，甚至隨著新科技發展而變本加厲。

「華盛頓郵報」指出，報告指出，這些詐騙手段通常與參與販毒和洗錢活動的跨國集團有關，他們透過簡訊、社群媒體、約會應用程式和求職網站鎖定美國人。USCC成員庫肯（Mike Kuiken）指出，類似詐騙事件由深具產業規模、使用最先進技術的集團發起，「我甚至認為美國執法部門還沒找到因應之道」。

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北京搜查寮緬 恐獲更多美國人資料

與此同時，北京當局藉由對詐騙集團採取打擊行動，擴大其在東南亞的執法範圍，進一步增強對當地政府的影響力，以利進行情報行動。USCC擔憂，北京當局近期對寮國和緬甸的中國詐騙集團進行大規模突擊搜查，取得電腦和手機等，這些設備都可能使北京取得美國民眾的資料。

報告還點出中國詐騙集團與「一帶一路」倡議建立互利關係的案例，許多中國犯罪首腦即假借該名義到處橫行，例如柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南等地的「經濟特區」，因缺乏適當監管，淪為詐騙溫床。黑社會組織「三合會」老大尹國駒（Wan Kuok Koi）為首的犯罪網絡正不斷擴張，上月才被《華郵》揭露與中共有聯繫，目前因從事詐騙勾當遭到東南亞當局調查。

今年三月被川普政府解散的國會智庫「美國和平研究所」（USIP）即曾指出，中國犯罪集團正在擴大全球影響力，並利用國際洗錢網絡，來實施大規模詐騙和人口販賣，詐騙中心的人員也大多來自該網絡，尤其是泰國、緬甸、寮國交界的「金三角」地區極為猖獗。

當地政府面臨北京愈來愈大的壓力，要求中國警方進入調查，但北京與東南亞各國政府密切合作，打擊該地區的跨國犯罪活動，無疑為中國逐步擴大政治影響力提供藉口。如果美國不協助東南亞各國建立打擊詐騙的能力，這些國家可能會更依賴中國，從而讓北京的地位更為穩固。

然而，美國國務院近期改組後，負責協調應對東南亞反詐騙行動的人員遭到裁撤，促使USCC呼籲國務院三思。庫肯呼籲，在華府未來與北京的交涉中，詐騙事務應該居於與打擊類鴉片止痛劑「芬太尼」同等重要的地位。

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