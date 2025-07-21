為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國詐團誆美國人 去年騙逾1470億元

    （路透）

    （路透）

    2025/07/21 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）十八日發布報告指出，自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，美國民眾已淪為中國詐騙集團的首要目標，光是去年被騙取的金額，可能就遠遠超過五十億美元（約一四七○億台幣），比前一年成長四十％以上，但美國對這類威脅的反應「支離破碎、資源不足」，可能會導致更多美國人受害，甚至隨著新科技發展而變本加厲。

    「華盛頓郵報」指出，報告指出，這些詐騙手段通常與參與販毒和洗錢活動的跨國集團有關，他們透過簡訊、社群媒體、約會應用程式和求職網站鎖定美國人。USCC成員庫肯（Mike Kuiken）指出，類似詐騙事件由深具產業規模、使用最先進技術的集團發起，「我甚至認為美國執法部門還沒找到因應之道」。

    北京搜查寮緬 恐獲更多美國人資料

    與此同時，北京當局藉由對詐騙集團採取打擊行動，擴大其在東南亞的執法範圍，進一步增強對當地政府的影響力，以利進行情報行動。USCC擔憂，北京當局近期對寮國和緬甸的中國詐騙集團進行大規模突擊搜查，取得電腦和手機等，這些設備都可能使北京取得美國民眾的資料。

    報告還點出中國詐騙集團與「一帶一路」倡議建立互利關係的案例，許多中國犯罪首腦即假借該名義到處橫行，例如柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南等地的「經濟特區」，因缺乏適當監管，淪為詐騙溫床。黑社會組織「三合會」老大尹國駒（Wan Kuok Koi）為首的犯罪網絡正不斷擴張，上月才被《華郵》揭露與中共有聯繫，目前因從事詐騙勾當遭到東南亞當局調查。

    今年三月被川普政府解散的國會智庫「美國和平研究所」（USIP）即曾指出，中國犯罪集團正在擴大全球影響力，並利用國際洗錢網絡，來實施大規模詐騙和人口販賣，詐騙中心的人員也大多來自該網絡，尤其是泰國、緬甸、寮國交界的「金三角」地區極為猖獗。

    當地政府面臨北京愈來愈大的壓力，要求中國警方進入調查，但北京與東南亞各國政府密切合作，打擊該地區的跨國犯罪活動，無疑為中國逐步擴大政治影響力提供藉口。如果美國不協助東南亞各國建立打擊詐騙的能力，這些國家可能會更依賴中國，從而讓北京的地位更為穩固。

    然而，美國國務院近期改組後，負責協調應對東南亞反詐騙行動的人員遭到裁撤，促使USCC呼籲國務院三思。庫肯呼籲，在華府未來與北京的交涉中，詐騙事務應該居於與打擊類鴉片止痛劑「芬太尼」同等重要的地位。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播