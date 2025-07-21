新加坡基建頻遭中駭攻 軍方助反擊

新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根指出，與中國有關的駭客組織UNC3886針對高價值戰略目標，以及提供必要服務的重要基礎設施，發動「進階持續性威脅」（APT）。（路透檔案照）

2025/07/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在新加坡關鍵基礎設施傳出遭到與中國有關的駭客組織攻擊之際，星國國防部長陳振聲十九日表示，這是星國軍方必須應對的「新興威脅」之一，已召集各部隊協助打擊相關駭侵行動，並將與新加坡網路安全局（CSA）合作，組成聯合小組加以應對。

新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根（K. Shanmugam）十八日指出，駭客組織「UNC3886」針對高價值戰略目標，以及提供必要服務的重要基礎設施，發動「進階持續性威脅」（APT），可能破壞國家安全。Google旗下資安公司麥迪安（Mandiant）將UNC3886描述為「與中國有關聯的間諜組織」，曾對美國和亞洲國家國防、科技及電信機構發動攻擊。

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尚穆根解釋，APT行動者通常會竊取敏感資訊，並破壞醫療保健、電信、水務、交通和電力等基本服務，「一旦成功，它可以進行間諜活動，並可能對星國和星國人民造成重大破壞」，連經濟也可能受影響，銀行、機場和各行各業都將無法運作。

李顯龍醫療紀錄曾遭竊

據了解，二○二一至二四年間，針對新加坡的疑似APT攻擊增加四倍多。一八年，一個公共醫療機構遭遇網路攻擊，導致約十六萬名患者用藥紀錄被竊，包括時任總理李顯龍的紀錄。陳振聲表示，軍方已篩選出一批人員，準備與網路安全局合作，執行政府對這項新興威脅的整合因應措施。

新加坡「海峽時報」報導，「UNC」代表「未分類」（uncategorised）或「未歸類」（unclassified），表示業界分析師尚未正式將其歸入既有攻擊團體類別。但尚穆根強調，「這並不表示它的威脅程度較低」。

對於UNC3886與中國之間的聯繫，尚穆根十九日表示，星國政府確信就是該組織涉案，但他們與誰有聯繫，以及如何運作，他不想多談。此外，基於國家安全或公眾利益，星國不會透露所有事件，但目前揭露的事件數量，遠遠少於實際攻擊次數。

中國「央視網」引述中國駐新加坡大使館發言人指出，新加坡媒體報導星國受到某網路組織攻擊時，引用某國網路安全公司的訊息，指其中提到的UNC3886組織與中國有關，中方「堅決反對任何針對中國的無端抹黑」。

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